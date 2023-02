Grande-Bretagne : la semaine de quatre jours testée avec succès

Une soixantaine d'entreprises ont travaillé en moyenne 34 heures sur quatre jours entre juin et décembre 2022.

(Boursier.com) — La semaine de travail de quatre jours séduit les Britanniques... C'est le résultat d'un projet pilote mené depuis plusieurs mois par les employés de 61 entreprises, qui ont travaillé en moyenne 34 heures sur quatre jours entre juin et décembre 2022, tout en percevant leur salaire actuel. L'expérience est plébiscitée : 56 entreprises, soit 92% des participantes, ont choisi de continuer sur ce rythme, dont 18 de manière permanente.

L'essai, réalisé par Autonomy, un groupe de recherche basé en Grande-Bretagne, aux côtés d'un groupe d'universitaires et avec le soutien du groupe 4 Day Week Global basé en Nouvelle-Zélande, a suivi un total de 2.900 employés venant de secteurs variés.

IT WORKS. ? 92% ? Burnout 71% ? Sick 65% ? Revenue 1.4% avg. No UK's 4-day 𝙝𝙪𝙜𝙚 success. It's time for the 4-day week to go mainstream.#4DayWeek pic.twitter.com/gVTnqDeLrH >— 4 Day Week Campaign (@4Day_Week), via Twitter

Pas de baisse de productivité

Question majeure dans cet aménagement du temps de travail, la majorité des participants ont déclaré que la productivité avait été maintenue. Le personnel a quant à lui constaté une amélioration de son équilibre entre vie professionnelle et vie privée, limitant le nombre de démissions ou d'absences. Les cas de "burn out" auraient plongé de 71%, et les jours d'arrêt maladie de 65%.

De quoi faire des émules ? Sans surprise, les entreprises britanniques dans leur ensemble ne semblent pas encore si enthousiastes à l'idée de changer leur politique pour une semaine de quatre jours. Le Chartered Institute Of Personnel And Development (CIPD), qui représente les professionnels des ressources humaines, a constaté que très peu de ses membres employeurs ne prévoyaient de changement d'organisation des activités dans les trois prochaines années. Deux tiers d'entre eux ne prévoient même aucun changement au cours de la prochaine décennie.