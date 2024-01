Grande-Bretagne : coup d'accélérateur pour l'inflation en décembre

+4,0% sur un an...

(Boursier.com) — L 'inflation au Royaume-Uni a réaccéléré en décembre pour la première fois en dix mois, à 4,0% sur un an, un rythme supérieur aux attentes, selon les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS). Ces données pourraient mettre la pression sur la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit le 1er février, pour qu'elle retarde le calendrier attendu de la baisse du coût du crédit, son principal taux directeur ayant atteint en août un sommet de 15 ans, à 5,25%.

La BoE a indiqué en novembre qu'il faudrait attendre fin 2025 pour que l'inflation revienne à l'objectif de 2%.

Après un pic à 11,1% en 2022

En excluant l'énergie et l'alimentation, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 5,1% le mois dernier, au même rythme qu'en novembre. Sur une base mensuelle, l'inflation globale s'est établie à 0,4% et l'inflation de base à 0,6%, contre des prévisions respectives de +0,2% et +0,4%.

L'inflation britannique a touché un sommet de 41 ans en octobre 2022 en atteignant 11,1% à la suite de la flambée des cours de l'énergie en Europe, consécutive notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.