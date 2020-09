"Grand Paris" : SG dévoile une nouvelle enveloppe de 3 MdsE de financement

"Grand Paris" : SG dévoile une nouvelle enveloppe de 3 MdsE de financement









Cette nouvelle enveloppe vient compléter les 2,5 milliards d'euros déjà investis depuis 2018 dans ce projet majeur pour la région Île-de-France...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Partenaire des acteurs publics des territoires et banque des entreprises du Grand Paris, Société Générale se mobilise pour les grands enjeux environnementaux et sociaux de demain, et s'engage à hauteur de 3 milliards d'euros pour le financement du Grand Paris d'ici les Jeux Olympiques en 2024.

Cette nouvelle enveloppe vient compléter les 2,5 milliards d'euros déjà investis depuis 2018 dans ce projet majeur pour la région Île-de-France...

SOUTENIR LA RELANCE ET CONSTRUIRE LA MÉTROPOLE DE DEMAIN

Le projet du Grand Paris, par son envergure et le nombre d'acteurs impliqués, est un moteur de la relance et une opportunité de penser autrement la métropole de demain... Dans ce contexte, Société Générale et ses filiales intensifient leur mobilisation en faveur du Grand Paris et s'engagent à hauteur de 3 milliards d'euros d'ici l'été 2024, autour des 3 grands axes stratégiques : l'économie publique, la promotion immobilière et conseil stratégique urbain et les financements spécialisés.

Acteurs publics, privés et pouvoirs publics ont depuis quelques années fait des enjeux RSE un véritable axe stratégique. La crise sanitaire et économique que traverse notre pays pointe l'urgence de concevoir des villes plus responsables, inclusives, durables et à impact positif.

Conformément aux ambitions prises par Société Générale dans son plan stratégique "Transform to Grow" qui repose sur une vision à long terme des transformations positives de nos sociétés et de nos économies, le Groupe entend jouer un rôle majeur dans la réflexion et la construction du Grand Paris.

Société Générale affiche de fortes ambitions en la matière comme le développement croissant des mobilités douces, la construction d'écoquartiers ou encore l'atteinte d'un objectif bas carbone. Par ailleurs, les infrastructures de transport du Grand Paris Express, au coeur de quartiers à inventer ou à réinventer à proximité des nouvelles gares, offrent de multiples opportunités d'aménagement urbain, comme le sera l'héritage des sites olympiques.

Société Générale inscrit sa nouvelle enveloppe dans la conjonction de ces deux projets d'envergure exceptionnelle pour la région Île-de-France.

"Cette nouvelle enveloppe de 3 milliards d'euros de crédits bancaires dans le Grand Paris, illustre parfaitement les engagements environnementaux et sociétaux de notre Groupe, et sa volonté de participer à la naissance d'une métropole performante, moins consommatrice d'énergie et répondant aux objectifs de transition écologique et du bien vivre ensemble" explique Eric Groven, Sponsor du Grand Paris et Directeur Immobilier des Réseaux France.

DE NOMBREUSES RÉALISATIONS DEPUIS 2 ANS

Le groupe Société Générale s'est doté depuis plus de 2 ans d'une gouvernance unique et transversale, avec une équipe dédiée et un sponsor au plus haut niveau. Cette organisation a tenu ses promesses puisqu'elle a intégralement fini de distribuer, au 1er trimestre 2020, l'enveloppe de 2,5 milliards d'euros de crédits annoncée en 2018, auprès d'acteurs publics et privés autour de trois thématiques :

- L'économie publique, durable et inclusive

Société Générale, après avoir accompagné l'émission obligataire inaugurale 100% verte de la Société du Grand Paris, s'est positionnée, en février dernier, comme l'un des chefs de file de la quatrième obligation verte de référence du programme "Green Euro Medium Term note" de la Société du Grand Paris. Il s'agit de l'émission publique verte la plus longue jamais réalisée par la société (50 ans).

Le Groupe a également réalisé son premier financement bancaire vert sur le marché de l'économie publique. D'un montant de 30 millions d'euros, celui-ci doit servir à financer un nouveau centre de tri de déchets ménagers à Paris XVII. Un projet piloté par le Syctom, le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères, un service public au bénéfice de 6 millions d'habitants, de 85 communes d'Île-de-France réparties dans 12 territoires adhérents.

- La promotion immobilière et le conseil stratégique urbain

SOGEPROM, filiale de promotion immobilière du Groupe, est engagée en tant que maître d'ouvrage sur de nombreux projets notamment lors de la 1ère édition du concours "Inventons la métropole du Grand Paris", avec des projets comme "Village Bongarde" à Villeneuve-la-Garenne face au site du futur Village olympique en 2024 ou encore "Parcs en Scène" à Thiais et Orly situé aux pieds de la future gare Pont de Rungis sur la ligne 14.

A travers le développement de projets urbains mixtes, SOGEPROM est également créateur de valeur pour la métropole du Grand Paris et répond aux nouveaux enjeux de la ville dense, durable et désirable : "Faubourg 17" à Clichy-la-Garenne, "Référence" au coeur du nouveau quartier Chapelle International et "Equinoxe" à Cergy-Pontoise.

Autre filiale du Groupe qui se mobilise pour le Grand Paris, la startup LaVilleE+. Cette structure de conseil stratégique urbain accompagne les projets de villes de demain avec l'ambition de coconstruire des environnements urbains sensibles, inclusifs et durables à impact positif. La VilleE+ est notamment intervenue pour la ville d'Ivry-sur-Seine dans le cadre d'une concertation publique pour un projet d'immobilier durable dans la ZAC Gagarine-Truillot.

- Les financements spécialisés

Le Groupe a notamment accordé des crédits-baux pour deux tunneliers pour le GIE Matériel Grand Paris (Razel et Eiffage) destinés au chantier de la ligne 15 pour un montant total de 29 millions d'euros. Enfin, Société Générale a participé au financement du pôle BPC (Biologie-Pharmacie-Chimie) situé sur le plateau de Saclay : contrat de partenariat entre le groupement mené par Bouygues et l'Université de Paris Sud pour la conception-réalisation-maintenance-financement de ce projet universitaire emblématique en région parisienne...