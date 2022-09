Google Maps veut aider les automobilistes à consommer moins de carburant

Le service de navigation GPS de Google lance ce mercredi les "itinéraires économes en carburant" en France...

(Boursier.com) — Dans un contexte où l'urgence climatique est plus que jamais d'actualité et où le prix du plein à la pompe s'envole, Google Maps, le service de navigation GPS, qui permet de créer des trajets (voiture, vélo, transports en commun), de Google propose depuis ce mercredi des trajets alternatifs permettant à ses usagers français de consommer moins de carburant.

Les "itinéraires économes en carburant" sont disponibles "dès aujourd'hui en France et dans près de 40 pays d'Europe", a annoncé Google France dans un article de blog, présentant ces alternatives comme étant "plus écoresponsables" et comme "un bon moyen de faire des économies en diminuant sa consommation de carburant en plus de ses émissions CO2 - une préoccupation grandissante pour de nombreux européens".

Ainsi, en plus du "chemin le plus rapide", Google Maps indique désormais "le chemin le plus économe en carburant, si celui-ci n'est pas déjà le plus rapide". Les automobilistes européens pourront ainsi avoir la différence de temps et de carburant consommé entre les deux itinéraires, permettant ainsi de choisir le trajet le plus adapté.

Un itinéraire qui pourra être plus long de quelques minutes

Si cet itinéraire bis sera peut-être plus long de quelques minutes, les gains pour le porte-monnaie des usagers pourraient être substantiels. D'ici quelques semaines, Google Maps devrait permettre d'avoir des estimations concernant les économies de carburant encore plus précises, rappelant que "l'identification de l'itinéraire le plus économe en carburant peut varier en fonction du moteur du véhicule". Les conducteurs utilisant cette nouvelle fonctionnalité pourront alors indiquer le type de moteur de leur véhicule (essence, diesel, hybride ou électrique).

"Nous pourrons alors leur proposer le trajet le plus adapté et produire des estimations aussi précises que possible de l'efficacité en termes de consommation de carburant ou d'énergie", assure le géant américain, qui souligne que les transports routiers sont la principale cause des émissions de CO2 en Europe.

Une réduction de plus de 500.000 tonnes des émissions CO2

Pour déterminer ces trajets plus économes, Google précise que les données du Laboratoire national des énergies renouvelables du Département américain de l'énergie (NREL), ainsi que de l'Agence européenne pour l'environnement, sont utilisées.

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà testée aux Etats-Unis et au Canada depuis plusieurs mois. Les itinéraires économes en carburant "auraient déjà entraîné une réduction de plus de 500.000 tonnes des émissions CO2, soit l'équivalent de 100.000 voitures à moteur thermique retirées de la circulation", affirme le géant américain.