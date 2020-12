Google : les recherches les plus populaires en 2020

L'année 2020 a été marquée par de nombreuses recherches autour de l'épidémie de Covid-19...

(Boursier.com) — Chaque fin d'année, Google publie son classement des grandes tendances de recherche des internautes français. Les données du moteur de recherches confirment que l'épidémie de Covid-19 a bien perturbé l'année 2020 jusque sur la toile, puisque le mot-clé qui connaît la plus grosse progression est "coronavirus", suivi des termes "attestation Covid".

Dans le top 5 des "tendances de l'année", on retrouve également les mots-clés "élection américaine", "coronavirus conseils" et "PS5", la nouvelle console de Sony commercialisée fin novembre en France et qui s'est rapidement retrouvée en rupture de stock.

"Les listes sont basées sur les termes de recherche qui ont fait l'objet du pic de trafic le plus élevé cette année par rapport à l'année précédente", précise par ailleurs Google.

L'élection américaine a monopolisé l'attention

Dans la catégorie "Informations / Actualités", "l'élection américaine" a monopolisé l'attention en deuxième partie d'année. Si l'ancien candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, victime de la diffusion d'une vidéo intime, a marqué le début d'année et le place en deuxième position, le nom du président élu des Etats-Unis Joe Biden, est à la troisième place de ce top 5.

Benjamin Griveaux et Joe Biden figurent également dans le classement des "personnalités politiques" les plus recherchées sur le moteur de recherches. Ils sont suivis par le Premier ministre Jean Castex, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Les questions sur le coronavirus

Mais les données de Google montrent que l'épidémie de Covid-19 est restée au coeur des inquiétudes. Les questions les plus demandés au moteur de recherches sont celles qui évoquent le virus et les mesures sanitaires.

Les trois premières questions les plus posées en 2020 sont donc : "Comment faire un masque ?", "Comment savoir si on a le coronavirus ?" et "Comment mettre un masque ?".