Google : le retour au bureau ne se fera pas avant 2022 pour les salariés

"Dans de nombreuses régions du monde, la pandémie continue de créer de l'incertitude", explique Sundar Pichai...

(Boursier.com) — Comme ses voisins de la Silicon Valley, Google a décidé à son tour de repousser le retour obligatoire de ses employés au bureau à janvier 2022. Le géant américain de l'Internet tablait initialement sur un retour à l'automne grâce aux campagnes de vaccination, mais le calendrier a dû être revu en raison des inquiétudes sur la propagation du variant Delta du Covid-19.

"Alors que les bureaux continuent de rouvrir, nous espérons voir plus d'équipes se réunir dans la mesure du possible, que ce soit pour des réunions d'équipe régulières, des séances de brainstorming autour d'un tableau blanc ou des activités sociales en plein air", a affirmé le patron de Google Sundar Pichai dans un communiqué publié mardi.

"Pour certains endroits, les conditions commencent à s'améliorer, mais dans de nombreuses régions du monde, la pandémie continue de créer de l'incertitude", a-t-il toutefois souligné, avant d'ajouter : "reconnaissant cela, nous étendrons notre politique mondiale de retour volontaire au bureau jusqu'au 10 janvier 2022 pour offrir plus de flexibilité et de choix aux Googleurs lors de leur retour au travail".

Mise en place d'un outil de calcul

"Pour vous assurer que tout le monde a suffisamment de temps pour planifier, vous aurez un préavis de 30 jours avant votre retour au bureau", a encore précisé le patron du géant américain, qui a récemment mis en place un outil de calcul permettant aux collaborateurs d'estimer leur salaire en fonction de leur lieu de travail effectif, et donc du lieu de résidence pour ceux qui optent pour le télétravail.

"Il est encourageant de voir les Googleurs commencer à revenir dans davantage de bureaux dans le monde. La capacité de se reconnecter en personne a redynamisé beaucoup d'entre nous et nous rendra encore plus efficaces dans les semaines et les mois à venir", a estimé Sundar Pichai.

Annonces similaires pour Facebook, Amazon et Apple

Pour rappel, Facebook, Amazon et Apple ont récemment fait des annonces similaires. Dans une note interne, la firme à la pomme a en effet indiqué qu'elle décalait le retour au bureau de ses salariés au mois de janvier au plus tôt, alors qu'il était prévu pour octobre. Le changement de ton est radical pour l'entreprise, qui avait auparavant exigé de tout le personnel qu'il revienne au siège social d'ici début septembre, avant de retarder cette échéance à octobre.

Le géant du e-commerce prolonge de son côté télétravail intégral jusqu'au 3 janvier, après avoir fixé au départ la date du 7 septembre. "Alors que nous continuons à surveiller de près les conditions locales liées au Covid-19, nous ajustons nos orientations pour les employés de l'entreprise", a expliqué l'entreprise, basée à Seattle.