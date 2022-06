Google infiltré par une secte ?

Un ancien employé affirme avoir été licencié pour avoir voulu dénoncer l'emprise d'une secte nommée "La communauté des amis", rapporte le 'New York Times'.

(Boursier.com) — Des membres d'une secte placés à des postes stratégiques au sein d'une des divisions de Google ? Licencié en février 2021, Kevin Lloyd, qui travaillait alors dans un service de production vidéo du géant américain, a entamé des poursuites judiciaires contre son ancien employeur pour licenciement abusif, soutenant que son renvoi est lié à l'influence acquise au sein de l'entreprise par une organisation religieuse.

Dans une plainte déposée devant un tribunal californien, l'homme de 34 ans, qui réclame 50.000 dollars en dommages et intérêts, affirme avoir été congédié pour avoir "tiré la sonnette d'alarme au sujet d'une secte au sein de Google, un groupe appelé 'Fellowship of Friends'" (ou "La communauté des amis" en français).

Dans un article publié sur le site 'Medium', le vidéaste indique que les membres de la secte "dominent" son ancienne équipe chez Google, évoquant notamment du "favoritisme" et du "copinage, sans parler des paiements directs à la secte".

Au moins 12 membres

Selon Kevin Lloyd, au moins 12 des 25 personnes qui composent la division Google Developer Studio (GDS), dont le directeur, Peter Lubbers, font ainsi partie de la "communauté". L'ancien employé dénonce également un montage créé pour financer la secte avec les fonds de la firme de Mountain View.

Il raconte, par exemple, que Google aurait fait appel à des membres de la secte pour organiser des événements du groupe, tels que l'after-party de la Google I/O et l'Android Summit, en servant du vin produit par le domaine viticole détenu par l'organisation religieuse, le "Grant Marie". "Les factures que j'ai vues suggèrent que nous achetions des centaines de milliers de dollars [de vin] chaque année, rien qu'à Grant Marie", a-t-il souligné.

Dans sa plainte, l'ex-salarié est par ailleurs revenu sur l'histoire controversée de ce culte, qui promet à ses fidèles l'obtention d'un état de "conscience plus élevé" grâce à l'art et la spiritualité. L'organisation compte plus de 1.500 adeptes, pour la plupart regroupés dans la ferme d'Oregon House, en Californie.

Trafic d'êtres humains et abus sexuels

Kevin Lloyd évoque par exemple des antécédents dans le trafic d'êtres humains. Il cite aussi une enquête du 'Los Angeles Times' révélant des plaintes contre le fondateur de l'organisation, Robert Earl Burton, accusé d'abus sexuels.

"J'ai intenté une action en justice", a précisé l'ancien employé de Google, ajoutant avoir publié son histoire dans le 'New York Times', qui a mené l'enquête. Le témoignage de Kevin Lloyd a été corroboré par huit collaborateurs du groupe. Le quotidien américain a pu également consulter des documents internes de la secte, dans lesquels apparaissent les noms de plusieurs personnes travaillant au sein du GDS, à commencer par Peter Lubbers.

De son côté, Google affirme ne pas avoir eu connaissance de la situation. Un porte-parole du groupe a rappelé qu'il était "contraire à la loi de demander l'appartenance religieuse de ceux qui travaillent pour nous ou pour nos fournisseurs", ajoutant toutefois que l'entreprise examinera "ces allégations de manière approfondie pour détecter toute irrégularité ou pratique contractuelle inappropriée".