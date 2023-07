Google écope d'une amende de 2 millions d'euros en France

La DGCCRF a sanctionné le géant du numérique pour "ne pas avoir fourni une information claire, loyale et transparente aux consommateurs utilisateurs de sa plateforme"...

(Boursier.com) — Google une nouvelle fois sanctionné en France... La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé ce mardi avoir sanctionné le géant du numérique à une amende de 2 millions d'euros, pour "ne pas avoir fourni une information claire, loyale et transparente aux consommateurs utilisateurs de sa plateforme".

"Le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a prononcé une amende administrative d'un montant total de 2,015 millions d'euros à l'encontre de la société Google Ireland Ltd, pour non-respect de la réglementation prévue par le code de la consommation applicable aux opérateurs de plateformes numériques en matière d'information des consommateurs", précise la répression des fraudes dans un communiqué.

Cette amende intervient à la suite de contrôles réalisés sur la plateforme Google en 2021. "L'opérateur a depuis lors corrigé une partie des manquements sanctionnés", souligne la DGCCRF.

?? La DGCCRF prononce une amende administrative de 2,015 millions d'euros à l'encontre de la société Google Ireland Ltd, pour non-respect de la réglementation applicable aux opérateurs de plateformes numériques en matière d'information des consommateurs >👉https://t.co/lwmUkdXJks pic.twitter.com/rSbbUf0la6

— DGCCRF (@dgccrf), via Twitter

Le moteur de recherche et le Play Store concernés

La répression des fraudes a constaté que Google ne respecte pas les règles en matière "d'information des consommateurs", portant notamment sur les "critères de classement" du moteur de recherche. Le module de recherche et de comparaison d'offres d'hébergement touristique a mis en évidence "l'absence de communication au consommateur d'informations relatives aux conditions tarifaires des offres proposées (caractère annulable et remboursable ou non de l'offre d'hébergement et inclusion ou non du petit-déjeuner dans le prix)".

Plusieurs manquements concernent également le magasin d'applications Google Play (Store). Les contrôles ont révélé "l'absence d'informations relatives aux critères de classement des résultats, à la qualité de l'offreur (professionnel ou particulier), aux modalités de paiement et à celles de règlement des litiges".

Google déjà mis à l'amende en France

Concernant les avis de consommateurs déposés sur le magasin d'applications, la DGCCRF a sanctionné le fait "de ne pas informer l'auteur d'un avis des motifs ayant conduit à refuser sa publication".

Pour rappel, Google avait déjà été condamné en mars 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris à une amende civile de 2 millions d'euros pour des pratiques commerciales abusives envers les développeurs d'applications mobiles, après trois ans de procédure.