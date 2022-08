Google : des milliers d'utilisateurs signalent une panne

Lundi soir, de nombreux utilisateurs des services Google ont rapporté au site DownDetector des messages d'erreur concernant le moteur de recherche, Google Maps, Cloud et Calendar.

(Boursier.com) — C 'était une panne de courte durée, mais elle aura beaucoup fait réagir... Lundi soir, des dizaines de milliers d'utilisateurs des services Google ont rapporté au site indépendant DownDetector, des messages d'erreur concernant le moteur de recherche, Google Maps, Cloud et Calendar.

Au plus fort de la panne, plus de 30.000 utilisateurs ont signalé avoir rencontré des problèmes avec Google aux Etats-Unis seulement, à 01h30 GMT, selon le site qui recense tous les signalements des utilisateurs sur les pannes de services. Près de 5.900 utilisateurs ont signalé des pannes au Japon, a indiqué DownDetector, ajoutant que ces incidents ont également été observés au Canada et en Australie.

Certains utilisateurs touchés par cette panne voyaient apparaître une erreur interne 500 ou une erreur 502 lorsqu'elles tentaient d'effectuer une recherche.

Lié à une mise à jour

Après cette brève interruption mondiale lundi soir, les services Google semblaient être de retour quelques heures plus tard. Les rapports de panne étaient tombés à moins de 500 incidents aux Etats-Unis dans les deux heures qui ont suivi les premiers signalements.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de 'Reuters'. Un porte-parole de l'entreprise a évoqué une "mise à jour de logiciel" qui aurait affecté la disponibilité de Google Search et Maps, rapportent plusieurs médias...