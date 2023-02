Google Bard : le concurrent de ChatGPT se trompe en pleine présentation

Lors d'une démonstration mercredi, le robot conversationnel de Google a donné une réponse fausse...

(Boursier.com) — Une bourde qui coûte cher à Google... Alors que le robot conversationnel d'OpenAI, ChatGPT, gagne en popularité, Alphabet, la maison mère de Google, a présenté son propre projet doté d'une technologie de chat baptisée "Bard", capable là aussi de répondre à toutes sortes de questions, et de rédiger une dissertation, un poème ou même une blague...

Lors d'un événement organisé à Paris mercredi devant plusieurs dizaines de journalistes, une démonstration a été faite pour présenter les capacités de son nouveau chatbot. Bard devait répondre à la question : "Quelles sont les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb dont je peux parler à mon enfant de 9 ans ?". L'agent conversationnel de Google a répondu que ce télescope avait pris "la toute première image d'une planète en dehors de notre système solaire".

Or, comme l'a repéré 'Reuters', cette réponse est fausse. Contacté par l'agence de presse, un porte-parole a confirmé l'erreur, soulignant que des "tests rigoureux" sont encore nécessaires avant le lancement public du service et son intégration à Google Search.

Une chute de plus de 7% en Bourse

La 'BBC' a également précisé qu'il s'agit en fait du projet "Very Large Telescope", situé au Chili, qui a été précurseur dans ce domaine, et que cela a eu lieu en 2004, et non pas en 2022. Cette erreur factuelle, commise en direct, a fait perdre plus de 7% au titre d'Alphabet, la maison mère de Google, à la Bourse de New York mercredi.

Cette question ne semble pas avoir été choisie au hasard. Alors que Google cherche à concurrencer le robot conversationnel d'OpenAI, l'une des différences fondamentales entre Bard et ChatGPT concerne l'accès aux connaissances. En effet, la base de données de ChatGPT s'arrête à la fin de l'année 2021, tandis que Bard doit être capable d'accéder à des informations récentes, probablement en accédant au Web.

Dans un communiqué, Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, a expliqué que "Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage".

Alibaba entre dans la course

Cette démonstration ratée intervient alors que les géants de la tech se sont lancés dans une course contre ChatGPT, développé par OpenAI et qui a déjà dépassé la barre des 100 millions d'utilisateurs en janvier dernier. Microsoft, qui réinvestit 10 milliards de dollars dans la start-up basée à San Francisco, semble avoir pris quelques longueurs d'avance. La firme de Redmond a annoncé mardi l'intégration prochaine des technologies d'intelligence artificielle développées par OpenAI à son moteur de recherche Bing.

Le géant chinois des moteurs de recherche, Baidu, envisage de son côté de lancer en mars prochain son propre "chatbot intelligent". Alibaba est également entré dans la course. L'entreprise créée par Jack Ma a annoncé, ce jeudi, travailler au développement de son robot conversationnel basé sur de l'intelligence artificielle...