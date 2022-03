Google : 2 millions d'euros d'amende pour pratiques commerciales abusives

Le Tribunal de Commerce de Paris a condamné Google à une "amende civile" pour des pratiques commerciales abusives envers les développeurs d'applications mobiles...

(Boursier.com) — C 'était en mars 2018 : le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait annoncé en justice les deux grandes entreprises américaines, en raison des conditions imposées aux start-up et aux développeurs français pour proposer leurs applications mobiles sur les magasins d'applis, Google Play et l'App Store.

Selon le locataire de Bercy, les start-up se voyaient "imposer des tarifs" lorsqu'elles négociaient la vente de leurs applications aux deux géants du numérique qui "récupèrent également les données". "Tous deux peuvent modifier unilatéralement les contrats", avait-il expliqué, jugeant cette situation "inacceptable".

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui avait d'ores et déjà assigné Apple et Google au nom de Bruno Le Maire, avait alors demandé "la cessation de leurs pratiques commerciales abusives et leur condamnation à une amende de 2 millions d'euros".

Trois mois pour retirer sept clauses

Après trois ans de procédure, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné Google à une "amende civile" de 2 millions d'euros pour des pratiques commerciales abusives envers les développeurs d'applications mobiles, rapporte 'Le Figaro' qui a pu consulter le jugement.

Le groupe californien dispose également de trois mois pour retirer sept clauses essentielles du contrat qui lie les développeurs et Google à propos de la distribution d'apps sur son magasin.

Google dit "regretter" cette décision

Dans une déclaration transmise au journal, Google a dit "regretter" cette décision. "Android et Google Play offrent aux développeurs plus de choix que n'importe quelle autre plateforme, et la possibilité de toucher un public toujours plus large", a déclaré la filiale d'Alphabet qui se réserve le droit de faire appel.

Pour rappel, la DGCCRF avait également assigné Apple en justice. Le dossier est toujours en cours d'instruction...