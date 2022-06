'Global Startup Ecosystem Report' : Londres et New-York se placent juste derrière la Silicon Valley

Lyon et Lille figurant dans le Top 100 des écosystèmes émergents...

(Boursier.com) — Londres continue de se classer parmi les meilleurs endroits au monde pour créer et développer une startup technologique, selon un nouveau rapport de Startup Genome, qui évalue les écosystèmes de startups à travers le monde... Lancé à l'occasion de la "London Tech Week", le rapport 2022 sur l'écosystème mondial des startups place Londres au deuxième rang mondial, après la Silicon Valley, à égalité avec New York.

Selon l'étude, l'écosystème londonien a démontré sa résilience malgré le Brexit et la pandémie, en obtenant la deuxième place pour la troisième année consécutive. Les résultats ont également confirmé le statut de Londres en tant que capitale technologique incontestée de l'Europe, avec un écosystème d'une valeur de 314 milliards de dollars, nettement supérieur à celui de Berlin (94 milliards de dollars) et de Paris (89 milliards de dollars).

Le rapport classe les 140 principaux écosystèmes de startups dans le monde sur la base de sept facteurs de réussite, dont le talent, la portée du marché et la connectivité.

Silicon Valley en tête

La Silicon Valley a conservé la première place cette année, tandis que Boston et Pékin se classent respectivement quatrième et cinquième. Paris arrive en 15ème position au global mais est premier en termes de performance, de connaissances et de portée commercial.

Un certain nombre d'autres hubs français figurent également dans le "Top 100 des écosystèmes émergents" du rapport : Lyon, Lille et Marseille.

Le rapport Global Startup Ecosystem classe aussi Londres en tête pour l'accès au financement, reconnaissant les forces de la capitale britannique pour l'accès aux investissements de démarrage et le nombre d'investisseurs locaux. Des recherches distinctes menées par Dealroom.Co réaffirment la bonne santé du flux de capital-risque dans la capitale britannique. Ainsi, de janvier à mai 2022, les entreprises technologiques londoniennes ont déjà attiré un montant record de 11,3 milliards de dollars, soit déjà plus que le total levé au cours des six premiers mois de 2021 (10,5 milliards de dollars) et que toute autre année précédente.

Le début de l'année 2022 à Londres a été stimulé par d'importants cycles de financement pour certaines de ses entreprises technologiques à la croissance la plus rapide, notamment : une série G de 312 millions de dollars pour la fintech GoCardless ; une série D de 200 millions de dollars pour Paddle, éditeurs de logiciels de paiements ; et 100 millions de dollars pour les kits de recettes Gousto...

Capital-risque en pointe

Une analyse plus approfondie des données d'investissement montre que Londres a jusqu'à présent attiré beaucoup plus d'investissements en capital-risque que toute autre ville européenne en 2022, avec plus du double de Paris (5 milliards de dollars) et le quintuple de Berlin (2,4 milliards de dollars). La capitale britannique est également compétitive sur la scène mondiale, se classant au troisième rang pour le total des fonds levés cette année, derrière la Silicon Valley (44,5 milliards de dollars) et New York (15,4 milliards de dollars).

Startup Genome souligne également les atouts de Londres dans les secteurs à forte croissance comme les fintech, edtech et climate tech. Les données de Dealroom.Co corroborent ces conclusions, plaçant Londres comme premier centre mondial pour le financement des fintech en 2022, avec 6,3 milliards de dollars levés, contre 5,5 milliards de dollars pour la Bay Area à la deuxième place.

Londres se classe au quatrième rang pour le financement des "climate tech" en 2022, avec 474 millions de dollars levés par les startups londoniennes, derrière la Bay Area, Paris et Boston.

80 licornes à Londres

Outre les niveaux record de financement, Londres a produit plus de licornes et de sorties d'un milliard de dollars que tout autre centre européen. La capitale britannique abrite désormais 80 licornes, soit plus que les trois autres pôles européens de licornes réunis (Berlin, Paris, Stockholm : 78). Depuis le début de l'année, Londres a ajouté six nouvelles licornes à son total en 2022, dont : Paddle, Forterro, Payhawk, Tripledot Studios, Accelerant et Learning Technologies Group.

Sadiq Khan, maire de Londres, explique : "Londres est la capitale européenne incontestée de la technologie et de l'innovation, et ce rapport indépendant démontre que notre écosystème de startups est également l'un des plus diversifiés et des plus dynamiques au monde. Les niveaux records d'investissement que nous avons connus jusqu'à présent cette année sont une preuve supplémentaire que le secteur technologique londonien continue de se renforcer. J'ai hâte d'accueillir la communauté technologique mondiale à l'occasion de la London Tech Week de cette année, une excellente occasion pour nous de renforcer les partenariats à travers le monde et de construire un meilleur Londres pour tous."

Myrian Ducke, Directrice Europe, London & Partners, ajoute : "L'écosystème technologique londonien n'est pas seulement l'un des meilleurs au monde pour les startups, c'est aussi un endroit fantastique pour développer une entreprise technologique de portée internationale. Du financement, aux talents et aux clients en passant par la proximité des décideurs, des réseaux et des programmes d'accélération, Londres offre aux startups tous les ingrédients pour se développer rapidement. Nous sommes ravis de voir des investisseurs, des entrepreneurs et des décideurs du monde entier à Londres cette semaine pour la London Tech Week et nous sommes impatients de présenter le meilleur de la scène technologique mondiale de Londres".