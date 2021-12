Gestion : le changement climatique en question

90% des 369 gérants ayant répondu à l'enquête mondiale de Russell Investments révèlent inclure les critères ESG dans les discussions avec leurs investissements sous-jacents

(Boursier.com) — La 7ème enquête annuelle ESG de Russell Investments analyse les pratiques et opinions de 369 gérants représentant $79,6 billions d'encours sous gestion au niveau mondial, et couvrant une large gamme de classe d'actifs (actions, obligations, actifs réels et illiquides). Cette étude permet d'évaluer les pratiques des sociétés de gestion en matière d'investissement responsable et d'intégration des critères ESG dans leurs processus d'investissement.

60% des gérants consultés indiquent que les préoccupations principales de leurs investisseurs sont les enjeux climatiques et environnementaux. C'est également le cas pour 97% en Europe continentale. 20% donnent la priorité aux enjeux sociaux, dont la diversité et l'inclusion. Aux Etats-Unis, 46% des investisseurs favorisent les enjeux climatiques et environnementaux et 29%, les enjeux sociaux.

Elément crucial

Conformément aux années précédentes, la Gouvernance reste un élément crucial pour les gérants d'actifs, avec 80% des personnes interrogées qui l'identifient comme étant le critère ESG ayant le plus d'impact sur leurs décisions d'investissement, reflétant ainsi l'importance des équipes dirigeantes dans la création de valeur à long terme, et ce, quel que soit le secteur.

"L'environnement" est un critère qui prend de plus en plus d'importance dans la prise de décision d'investissement des gérants passant de 5% à 14% au cours des quatre dernières années. Cette forte hausse reflète l'attention portée à la lutte contre les risques climatiques ainsi que la pression règlementaire. En Europe continentale, 30% des gérants optent pour ce critère contre 4% en 2018.

Quant au critère 'Social', uniquement 6% des gérants le privilégient. Bien que les enjeux sociaux, telles que l'équité, l'inclusion, la diversité, l'accès aux soins de santé et au logement aient fait l'objet d'une plus grande attention pendant la pandémie de COVID-19, ces derniers sont plus difficiles à quantifier, et présentent très peu de possibilités d'investissement...

Processus d'investissement

L'enquête de Russell Investments révèle également que les gérants d'actifs intègrent de plus en plus les critères ESG dans leurs processus d'investissement... Plus de 80% des gérants interrogés intègrent des évaluations qualitatives ou quantitatives des critères ESG dans leurs processus d'investissement. 46% des gérants insistent sur le rôle important que ces critères représentent dans l'évaluation des risques, notamment lorsqu'il s'agit des risques climatiques, soit une augmentation de 7% depuis l'année dernière. En outre, 29% des gérants soulignent l'influence de l'intégration des critères ESG dans la recherche de performances, soit une hausse de 9% depuis 2018.

Selon l'enquête, les considérations ESG continuent à prendre une importance croissante dans les pratiques d'investissement des gérants. Tous les gérants britanniques interrogés déclarent désormais intégrer les critères ESG dans leurs processus d'investissement, soit un bond de 13% par rapport à 2020, de même que pour 97% des gérants d'Europe continentale, et 82% des gérants américains contre 67% en 2019.

Ressources dédiées

Alors que l'intégration des critères ESG semble être proche de son apogée, au niveau mondial, les professionnels de l'investissement spécialisés dans l'investissement durable et responsable sont très largement sollicités. Les entreprises ont considérablement augmenté leurs ressources dédiées, qui consacrent plus de 90% de leur temps à l'ESG. En Europe, 88% des sociétés de gestion disposent d'équipes spécialisées dans l'ESG, suivies par le Royaume-Uni avec 63%.

Dans l'ensemble, l'enquête 2021 révèle que de plus en plus d'entreprises ont considérablement développé leurs pratiques ESG et recruté des professionnels dédiés à l'investissement responsable, en particulier les plus grandes entreprises. De plus, 80% des gérants interrogés sont signataires des Principes de l'investissement responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies, soit une augmentation de 12% au cours des quatre dernières années.

Parmi les autres initiatives, citons le soutien au Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD), la collaboration avec le CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project) et les signataires de Climate Action 100+. L'Initiative des gérants d'actifs à la neutralité carbone semble également prendre de plus en plus d'ampleur.