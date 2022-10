Générosité : les Français ont moins donné cette année

Ils sont 35% à avoir moins donné, le montant moyen pour 2022 s'élevant à 200 euros.

(Boursier.com) — Guerre en Ukraine, inflation, catastrophes climatiques... Les inquiétudes ont été nombreuses en 2022, ce qui a pesé sur la générosité des Français. Ainsi, ils sont 35% à avoir moins donné, le montant moyen pour 2022 s'élevant à 200 euros, selon l'Observatoire dédié de Leetchi réalisé par Odoxa. Dans le détail, les 65 ans ont été les plus généreux (240 euros) avec les 25-34 ans (249 euros), contre 167 euros chez les 18-24 ans et 148 euros chez les 50-64 ans. La majeure partie de la population, soit six Français sur dix, a toutefois donné moins de 100 euros.

Le contexte géopolitique semble avoir pesé : huit Français sur dix déclarent que la guerre en Ukraine et l'inflation ont limité leur don.

Confiance dans la solidarité

''L'étude met en lumière une anxiété économique qui incite les Français à faire appel à la solidarité. Cet élan est révélateur de la confiance accordée au collectif pour pallier des difficultés individuelles, en particulier chez les plus jeunes et les plus précaires. L'entraide est d'ailleurs la 1ère catégorie de cagnotte solidaire chez Leetchi'', observe également Alix Poulet, CEO de Leetchi.

L'étude montre par ailleurs que "l'émotion et la proximité avec une cause sont les motivations constantes qui poussent les Français à donner", quel que soit le contexte économique. Dans les prochaines années, 66% d'entre eux ont l'intention de privilégier les dons à des personnes en difficulté de leur entourage (+2 points).

L'environnement est également au coeur de la générosité, après un été de catastrophes climatiques, et connaît la plus forte progression (+7 points) - en 5ème place des causes susceptibles d'être soutenues.

D'après Odoxa, le classement reste stable depuis 2021

- la recherche médicale : 39% (+1 point)

- la protection de l'enfance : 33% (+6 points)

- les animaux : 30% (+5 points)

- l'aide aux personnes malades ou handicapées : 25%

- la protection de l'environnement : 23% (+7 points)

- la lutte contre la pauvreté en France : 23% (-1 point)