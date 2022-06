Gefco France expérimente la distribution en camion 100% électrique

Dans la métropole de Rouen

(Boursier.com) — GEFCO France, en coopération avec Transports Thomas Bertou, son partenaire de longue date sur la région de Rouen, teste depuis la mi-juin un camion à la motorisation 100% électrique en milieu urbain et périurbain. Le porteur de marque Volvo Trucks retenu par GEFCO est chargé d'une tournée quotidienne de distribution aux clients de la métropole de Rouen.

Visant à évaluer l'utilisation et l'autonomie d'une motorisation électrique dans un milieu mixte urbain et périurbain, le test s'appuie sur des tournées quotidiennes d'environ 150 km. Chaque soir, le rechargement des batteries du camion est réalisé sur le site de l'agence GEFCO de Rouen. Une évaluation complète basée sur les données télématiques collectées durant l'expérimentation sera effectuée au cours de l'été.

Expérimentations multiples

Depuis plus de deux ans, GEFCO France multiplie les expérimentations de carburants et modes de transport alternatifs pour guider ses choix en matière de solutions à plus faibles émissions de CO2 et répondre aux attentes de ses clients en termes de logistique plus durable. GEFCO a ainsi testé le gaz naturel liquéfie ainsi que le gaz naturel comprimé, et a récemment lancé l'évaluation d'un carburant biogazole dans les Hauts-de-France. Pour ses livraisons dans la métropole lilloise, GEFCO utilise déjà des camions roulant au biogaz...

Ces différentes initiatives de GEFCO France font écho à la réflexion globale que le groupe mène dans le cadre de ses pratiques ESG sur les actions à mettre en oeuvre et solutions d'énergies alternatives envisageables pour un secteur logistique plus durable. GEFCO France poursuit notamment son engagement environnemental dans le cadre du dispositif EVcom de l'ADEME, visant à limiter, directement ou indirectement, les impacts environnementaux des activités de transport route de marchandises, et de la Charte "Objectif CO2", incluant la mise en oeuvre d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses activités logistiques de véhicules finis...

GEFCO SUR LES 5 CONTINENTS

GEFCO est un expert mondial de la "supply chain" multimodale et l'un des principaux fournisseurs de logistique automobile en Europe... Avec plus de 70 ans d'expertise dans la gestion de chaînes logistiques complexes, GEFCO conçoit des solutions intelligentes, agiles et durables pour répondre aux besoins de ses partenaires dans un large éventail de secteurs. Le réseau mondial de GEFCO s'étend sur les cinq continents, avec 11.500 collaborateurs dans 47 pays. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros.

GEFCO a renouvelé son engagement envers le Pacte Mondial des Nations Unies pour la 12ème année consécutive et a lancé une nouvelle stratégie ambitieuse en matière de durabilité et de CO2, en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. "La stratégie du groupe s'articule autour de 4 priorités et 8 engagements, avec 22 KPIs pour nous aider à atteindre les objectifs à long terme. Notre transformation opérationnelle sera axée sur des engagements ambitieux en matière de carbone : d'ici à 2030, nous nous engageons à réduire les émissions de scope 1&2 de 40% et les émissions de scope 3 de 30%. Nous avons fixé ces objectifs conformément à l'Accord de Paris et nous sommes inscrits dans l'initiative Science Based Targets (SBTi)".

En 2022, GEFCO a obtenu le niveau Platine d'EcoVadis, ce qui place l'entreprise parmi les 1% les plus performantes de son secteur. Le groupe s'est également vu attribuer la note "B" du CDP pour son action en faveur du climat...

