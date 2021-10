Géants miniers : objectif 0 émission nette d'ici 2050

De nombreuses sociétés minières, dont Anglo American , Rio Tinto et BHP, se sont déjà engagées à atteindre un objectif zéro émission nette directe et indirecte d'ici 2050, sous la pression des militants écologistes et des actionnaires.

Crédit photo © Reuters