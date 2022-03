Gaz payé en roubles : le bras de fer se poursuit avec Moscou

Les autorités russes et Gazprom doivent présenter jeudi un rapport sur la mise en place du système de paiement en roubles que Vladimir Poutine veut imposer pour payer le gaz russe. Moscou serait toutefois prêt à temporiser, selon Berlin.

(Boursier.com) — Les prix du gaz naturel ont encore bondi mercredi en Europe, à la veille de l'ultimatum fixé par Vladimir Poutine à ses services pour présenter les modalités pour faire payer désormais le gaz russe en roubles à ses clients internationaux, dont les contrats ont été établis en dollars ou en euros.

A Amsterdam, le contrat de référence du gaz européen, le Dutch TTF, a ainsi grimpé de 8,8% pour terminer à 118 euros le mégawattheure. Il reste loin de son pic historique à près de 350 euros, atteint début mars peu après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il a été multiplié par 6 depuis mars 2021, où il cotait moins de 20 euros...

Les Occidentaux vent debout contre un paiement en roubles

Le président russe avait annoncé le 23 mars que la Russie n'accepterait plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'UE, en riposte aux sanctions occidentales prises contre Moscou pour son offensive en Ukraine. Il avait donné une semaine, jusqu'à ce jeudi, au gouvernement russe, à la Banque centrale et à Gazprom pour présenter un rapport sur la mise en place concrète du système de paiement en roubles.

Entre-temps, les Occidentaux (Union européenne et pays du G7) ont fait savoir qu'ils refusaient de régler leur facture énergétique en roubles, estimant qu'il s'agissait d'une violation des contrats passés avec la Russie et prévoyant des paiements en dollars ou en euros.

De l'eau dans le gaz entre Vladimir Poutine et Olaf Scholz ?

Dès lors, la menace plane d'une interruption des flux de gaz russe vers l'Union européenne, qui dépend de la Russie pour 40% de sa consommation (et 55% pour l'Allemagne, le plus gros client européen du gaz russe). Mercredi, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est entretenu avec Vladimir Poutine, qui a soufflé le chaud et le froid sur cette question clé. Berlin a annoncé de son côté mercredi l'activation du premier niveau de son plan d'urgence pour garantir son approvisionnement en gaz naturel face à la menace d'un arrêt des livraisons russes.

Selon un communiqué du Kremlin résumant l'échange téléphonique, le président russe a affirmé que le paiement en roubles des exportations de gaz russe ne doit pas désavantager les clients européens et "ne doit pas mener à une détérioration des conditions des contrats des entreprises européennes qui importent du gaz russe".

Moscou entend être désormais payé en roubles "parce que les membres de l'UE ont gelé les réserves de devise de la Banque de Russie, en violation du droit international", a ajouté Vladimir Poutine.

Mercredi soir, un porte-parole du gouvernement allemand a annoncé que Berlin continuerait de régler ses factures de gaz en euros ou en dollars, affirmant que Vladimir Poutine avait promis que rien ne changerait pour ses partenaires européens.

Moscou promet un passage progressif au rouble, mais pourrait viser d'autres matières premières

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé de son côté que la transition vers un paiement en devise russe se ferait progressivement. "Nous en avons déjà parlé, le paiement et la livraison (de gaz) est un processus étendu dans le temps", a-t-il déclaré mercredi lors d'un point de presse. Il a assuré que ce nouveau système n'entrerait pas intégralement en vigueur dès ce jeudi avec de nouvelles règles pour les consommateurs européens. M. Peskov a néanmoins réaffirmé que la mesure devra être "appliquée".

Comme Vladimir Poutine la semaine dernière, Dmitri Peskov a laissé entendre mercredi que d'autres exportations pourraient être concernées par les paiements en roubles. "C'est une idée qui bien sûr doit être étudiée", a répondu le porte-parole du Kremlin à une question portant sur la possibilité que cette mesure s'applique notamment aux exportations russes de céréales, de charbon, de pétrole et de bois.