Gaz : les coupures ne concerneront pas les ménages, assure Elisabeth Borne

(Boursier.com) — Y aura-t-il des coupures et des mesures de rationnement cet hiver ? Alors que les craintes continuent de planer en France autour de l'approvisionnement en gaz et en électricité, la Première ministre Elisabeth Borne a donné des précisions sur la situation à venir, assurant que les éventuelles coupures de gaz, en cas de pénurie de cette source d'énergie, ne concerneraient pas les ménages.

"Les coupures ne concernent pas les Français, elles ne concernent pas les ménages... On ne va pas couper le gaz chez les ménages français, mais c'est sur nos entreprises, du coup les gros consommateurs, qu'il pourrait y avoir des coupures", a indiqué la cheffe du gouvernement, invitée de l'émission "Quotidien" sur la chaîne 'TMC' mardi.

Si les ménages seront épargnés, elle a tout de même appelé les Français, particuliers comme entreprises, à réduire leurs consommations de gaz ou d'électricité afin d'éviter ces coupures. "Chacun peut aussi baisser ses consommations", a souligné la Première ministre.

"Les Français sont responsables"

"Normalement, on devrait être à 19 degrés partout l'hiver, et on a parfois tendance à baisser le chauffage. C'est très important de baisser de quelques degrés le chauffage", a-t-elle rappelé. "Tout ce qu'on peut faire pour baisser nos consommations, ça nous évitera d'arriver à des situations où on devrait avoir des coupures", a ajouté Elisabeth Borne, estimant que "les Français sont responsables".

Dans le cadre des discussions pour le plan de sobriété énergétique, le Medef avait indiqué que la baisse du chauffage des bureaux d'entreprises, avec une température maximale fixée à 19 degrés cet hiver, faisait partie des piste à l'étude. Sur 'France Inter' le président de l'organisation patronale Geoffroy Roux de Bézieux a estimé que cet effort devrait être "acceptable pour tout le monde". "Ça ne pose pas de problème particulier. Ça permettra des réductions", a-t-il répété...

Des coupures "si toutes les mauvaises hypothèses se conjuguent"

Alors que certains réacteurs nucléaires producteurs d'électricité sont arrêtés, la cheffe du gouvernement a par ailleurs expliqué que des coupures pourraient survenir "si toutes les mauvaises hypothèses se conjuguent : si la Russie coupe ses approvisionnements, si jamais il y a des tensions sur le GNL [gaz naturel liquéfié] et que les commandes qu'on a passées ne sont pas honorées, s'il y a un hiver très froid".

Mardi soir, au moment où Elisabeth Borne s'exprimait, Gazprom a annoncé suspendre la totalité de ses livraisons de gaz à Engie dès le 1er septembre s'il ne reçoit pas l'intégralité des paiements pour ses contrats gaziers. La société russe a invoqué des désaccords sur l'application contrats pour justifier la réduction de son approvisionnement en gaz à destination des pays européens...