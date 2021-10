Gaz : le gouvernement dépose un amendement pour toucher aux taxes

Ce volet fiscal concernerait les 10,5 millions de ménages reliés au gaz, mais également des fournisseurs, en limitant leur exposition financière.

(Boursier.com) — Le gouvernement devrait donner d'ici la fin de la semaine ses nouvelles solutions pour lutter contre la flambée des prix du carburant. Mais il planche aussi sur les autres énergies, et notamment le gaz. Après le chèque énergie, et le gel des tarifs réglementés à partir du 1er novembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2021, il se réserve la possibilité de toucher à une des taxations pesant sur le prix du gaz, la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). Un amendement a été déposé en ce sens au projet de loi de Finances adoptée mardi par l'Assemblée nationale.

Ce volet fiscal concernerait les 10,5 millions de ménages reliés au gaz, mais également des fournisseurs, explique 'Le Parisien'. Il s'agit d'une levier "facultatif", qui pourrait être activé une ou plusieurs fois en cours d'année 2022, mois par mois, seulement si le cours du gaz dépasse celui d'octobre 2021. "Rien ne nous garantit que nous soyons amenés - j'allais dire acculés - à actionner ce dispositif", a expliqué le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

Protéger aussi les fournisseurs

L'idée est de "limiter les pertes des fournisseurs qui verront leurs coûts d'approvisionnement augmenter, en limitant leur exposition financière et en facilitant le rattrapage tarifaire ultérieur.

"Avec cette mesure, le consommateur est content car le prix de son gaz est bloqué. Quant aux fournisseurs qui avaient menacé au passage l'État d'un contentieux après le gel des tarifs, il peut également être satisfait", résume Matthieu Toret, avocat spécialisé en fiscalité énergétique, interrogé par 'Le Parisien'.