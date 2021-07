Gaz : La Caisse des Dépôts et CNP Assurances augmentent leur participation au sein de GRTgaz

Exploitant un réseau de 32.500 kilomètres de canalisations et ayant acheminé 640 TWh de gaz en 2020, GRTgaz est l'un des acteurs majeurs du transport de gaz en Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Caisse des Dépôts et CNP Assurances annoncent la signature d'un accord engageant avec Engie pour l'acquisition d'une participation complémentaire de 11,5% au capital de GRTgaz. Au terme de cette opération, le groupe Caisse des dépôts détiendra 39% de GRTgaz.

L'opération sera réalisée via SIG, véhicule d'investissement conjoint de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances, qui apportera également sa participation de 17,8% dans Elengy à GRTgaz en échange de nouvelles actions GRTgaz. A son issue, le groupe Caisse des Dépôts, présent au capital de GRTgaz depuis 2011 avec une participation de 25%, détiendra 39% de la société, Engie et les salariés de GRTgaz conservant les 61% restants...

32.500 kilomètres de canalisations

Avec ses filiales Elengy, en charge de trois des quatre terminaux méthaniers français et GRTgaz Deutschland, opérateur du réseau de transport allemand MEGAL, le groupe joue un rôle incontournable dans le système énergétique européen.

Mobilisé pour un mix gazier français neutre en carbone en 2050, GRTgaz se transforme pour faire évoluer son réseau et soutenir les filières d'hydrogène et de gaz renouvelables, dont l'essor passera par le développement d'infrastructures de transport adaptées. L'excellence opérationnelle de GRTgaz, mise en oeuvre quotidiennement par ses plus de 3.000 salariés, constitue à cet égard un atout majeur pour l'émergence de nouvelles productions et de nouveaux usages du gaz sur tout le territoire.

Rôle essentiel

Par cette opération, CNP Assurances et la Caisse des Dépôts réaffirment leur partenariat avec Engie au sein de GRTgaz en tant qu'investisseurs institutionnels publics de long terme et renforcent leur rôle dans la gouvernance du Groupe, afin d'accompagner son évolution, à l'heure où le gaz et les infrastructures associées sont amenées à jouer un rôle essentiel dans la transformation énergétique.

Pour Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts : “Le groupe Caisse des Dépôts est acteur de la transformation écologique et c'est pour accompagner cette transformation qu'il renforce sa coopération avec Engie en investissant davantage dans GRTgaz afin d'accélerer la diversification des énergies et se mettre ainsi rapidement dans les clous de la trajectoire de l'accord de Paris”.

Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, ajoute : "Avec le consortium public formé avec la Caisse des Dépôts, nous sommes ravis de renforcer nos liens avec Engie et d'augmenter significativement notre participation dans GRTgaz, en tant qu'actionnaires de long terme. Cette infrastructure représente un actif stratégique pour CNP Assurances, parfaitement adapté au profil attendu par nos assurés. Je me réjouis également, en qualité d'investisseur responsable, de cette participation dans une infrastructure essentielle à l'équilibre du mix énergétique français, dans le cadre d'une trajectoire visant la neutralité carbone.

Sous réserve des autorisations usuelles, cette opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2021.