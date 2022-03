Gaz : CLCV lance une action de groupe contre Cdiscount et GreenYellow

Pour des pratiques jugées trompeuses et agressives par l'association de défense des consommateurs.

(Boursier.com) — L 'association CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) annonce ce mercredi lancer la première action de groupe dans le domaine de l'énergie en France contre Cdiscount et GreenYellow ! "Depuis janvier, Cdiscount/GreenYellow démarchent les clients qui ont souscrit une offre de gaz Cdiscount Energie à prix fixe sur deux ans avant l'augmentation importante des prix au mois d'octobre. Le but de ces manoeuvres, que nous estimons trompeuses et agressives, est d'inciter ces clients à résilier leur contrat de manière anticipée en échange d'un geste commercial", explique l'association de défense des consommateurs, qui avait déjà alerté sur ces pratiques et mis en demeure l'entreprise.

Le fournisseur d'énergie compte sortir du marché du gaz le 6 avril prochain, "ce qui fait évidemment peur aux clients Cdiscount Energie qui craignent une coupure du gaz à cette date", explique l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, CLCV. Elle estime que le fait de sortir du marché du gaz "n'enlève en rien à l'obligation du professionnel de respecter ses engagements pour la durée qu'il reste à courir". Dans le cas contraire, le professionnel doit indemniser ses clients...

Gestes commerciaux

Problème : les gestes commerciaux proposés ne s'élèveraient qu'à quelques dizaines d'euros, et ne correspondent pas à la différence entre le tarif de l'offre fixe souscrite et l'offre équivalente que le consommateur pourra trouver chez un autre fournisseur.

La CLCV a donc décidé d'assigner Cdiscount et GreenYellow Vente d'Energie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (siège social de GreenYellow) par le biais d'une action de groupe.

Celle-ci "vise à permettre aux plusieurs dizaines de milliers de clients concernés de recevoir une juste indemnisation. La CLCV encourage les clients " Cdiscount Energie Fixe 2 ans " à rester sur leur contrat jusqu'au 6 avril et à attendre la fin du contrat pour connaître l'indemnité proposée par le fournisseur", explique l'association.