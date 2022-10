Gaz : Berlin au centre des critiques

Une réunion de deux jours démarre jeudi à Bruxelles, et des pays comme la France, l'Italie et la Pologne veulent un plafonnement... mais pas l'Allemagne.

(Boursier.com) — Le chancelier allemand Olaf Scholz est sous le feu des critiques des dirigeants de l'Union européenne, accusé de freiner le bloc dans ses tentatives pour freiner la flambée des prix du gaz. Une réunion de deux jours démarre ce jeudi à Bruxelles, et des pays comme la France, l'Italie et la Pologne veulent un plafond. L'envolée des prix alimente en effet l'inflation et l'hiver s'annonce compliqué, alors que la Russie a réduit ses expéditions depuis son invasion de l'Ukraine. Mais l'Allemagne - qui cultivait une forte dépendance au gaz russe bon marché - s'oppose à cette idée, craignant de mettre en péril son approvisionnement.

Isolation

"Ce n'est pas bon pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole elle-même ", a déclaré le président français Emmanuel Macron aux journalistes présents à Bruxelles. "Il est important que les propositions d'un assez large consensus puissent être approuvées à l'unanimité".

L'impossibilité de s'entendre sur une réponse commune face à la crise risque de provoquer une fragmentation du marché de l'UE. Si les pays répondent par une variété de plans, cela pourrait creuser des divergences économiques entre les États membres. Le plan allemand de 200 milliards d'euros pour protéger ses entreprises nationales et les ménages face aux prix élevés de l'énergie a d'ailleurs faire l'objet de critiques de la part des États membres, qui craignent de causer des dommages irréparables dans les règles du marché unique.

Moment de vérité

Charles Michel, qui présidera les pourparlers, est déterminé à parvenir à un accord, selon des diplomates cités par l'agence de presse Bloomberg. "Aujourd'hui ce n'est pas la dernière chance, mais c'est extrêmement important", a déclaré aux journalistes le président du Conseil européen. "C'est un moment de vérité", selon lui.

De nombreux dirigeants jurent de rester dans la salle des négociation aussi longtemps que nécessaire pour parvenir à une solution commune lors du sommet, même si aucun plan écrit spécifique n'a pas encore été introduit. Le défi est de taille : les déclarations politiques des dirigeants doivent être approuvées à l'unanimité de l'ensemble des 27 États.