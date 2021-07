Gaspillage alimentaire : le "doggy bag" désormais obligatoire dans les restaurants

Gaspillage alimentaire : le "doggy bag" désormais obligatoire dans les restaurants

(Boursier.com) — Pour freiner le gaspillage alimentaire, le "doggy bag", encore peu ancré dans la culture française, devient obligatoire dans l'Hexagone. A compter de ce jeudi, les restaurateurs sont en effet tenus de proposer à leurs clients des "contenants réutilisables ou recyclables" pour qu'ils puisent emporter les restes de leur repas.

Ces "doggy bags", qui étaient déjà recommandés aux restaurateurs, sont inscrits dans la loi Agriculture et alimentation, votée en 2018. Le texte précise que ce sont "les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place" qui doivent pouvoir en fournir à leurs clients qui en font la demande.

Ces "contenants réutilisables ou recyclables" doivent permettre d'emporter tous les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.

10 millions de tonnes de nourriture gaspillées tous les ans

Cette mesure doit ainsi permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire, qu'une étude de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) publiée en 2016 révélait que 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées tous les ans en France, et les consommateurs gaspillent 4 fois plus en restauration collective et commerciale qu'au foyer.

Demander un "doggy bag" au serveur est courant dans les pays anglo-saxons et en Asie, mais en France, la pratique fait malgré tout l'objet de certaines réticences de la part du secteur de la restauration, même si de nombreux restaurants français proposent déjà cette option à leurs clients.

"Une obligation supplémentaire" pour l'Umih

En avril 2018, lors de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'amendement visant à imposer à tous les restaurants de mettre à disposition de leur clientèle des "doggy bag", l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) expliquait d'être "toujours positionnée en faveur du développement du doggy bag", rappelant être d'ailleurs "à l'initiative de cette mesure lors de la signature du Pacte contre le gaspillage alimentaire en 2013".

"Pour autant, cette pratique ne devrait en aucun cas être imposée aux professionnels, pour qui elle représenterait une obligation supplémentaire venant s'ajouter à une liste déjà longue qui pèse sur la profession au quotidien", ajoutait l'organisation patronale.