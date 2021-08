Galeries Lafayette Haussman : la CGT et Sud appellent à la grève dès ce lundi contre le "pass sanitaire"

La CGT et Sud appellent à une grève illimitée pour protester contre le pass sanitaire, qui sera exigé aux salariés...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A partir du 30 août, l'obligation du "pass sanitaire" sera élargie à une nouvelle catégorie de professionnels au contact du public, travaillant des les lieux où le dispositif est déjà imposé aux clients. Alors que les salariés des Galeries Lafayette Haussman, à Paris, seront concernés, la CGT et Sud appellent à une grève illimitée dès ce lundi des salariés pour protester contre cette décision.

Dans une note interne consultée par 'Le Parisien', la direction a expliqué que le "pass sanitaire" sera exigé aux collaborateurs "pour accéder au magasin coupole", avec une entrée spéciale ceux qui sont vaccinés et qui ont préalablement fait certifier auprès des ressources humaines leur vaccination complète. Ces derniers auront "un accès rapide coupe-file pour faciliter les accès" et éviter "les files d'attente au contrôle".

"On n'a pas de chiffres sur le nombre de vaccinés, mais autour de nous, beaucoup ne le sont pas, donc la crainte est en train de monter", s'est inquiété Serge Halimi, du syndicat Sud Galeries Lafayette, interrogé par le quotidien.

"Que vont devenir ceux qui n'auront pas un schéma vaccinal complet ? Je pense que l'employeur va se servir de ce prétexte pour faire des licenciements, c'est pour cette raison qu'on lance cet appel à la grève", a-t-il également expliqué.

"Quand on pointe en retard, c'est retenu sur nos salaires. Que se passera-t-il si on est coincés dans la queue ?", s'est interrogé de son côté Vincent Corner, délégué CGT du centre commercial.

Pour rappel, à compter du 30 août, les professionnels exerçant dans un établissement où le pass sanitaire est exigé pour les clients devront, eux aussi, présenter leur QR code. Selon les chiffres communiqués par le ministère du Travail, 1,8 million de personnes sont concernées par cette mesure.

"Un mouvement isolé" selon les Galeries Lafayette

Selon les Galeries Lafayette, qui souhaitent rassurer leurs clients, cet appel à la grève illimité est mouvement isolé, lancé par un syndicat non majoritaire au sein de l'entreprise. "Il n'y a pas de panique à bord pour lundi, on est prêts et organisés", a assuré le groupe.

"On fera tout pour que les choses se passent le plus sereinement et de la façon la plus fluide pour nos collaborateurs", a également affirmé la directrice de communication du centre commercial...