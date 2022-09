Fusions et acquisitions : quelles sont les tendances en France au 3ème trimestre ?

Goldman Sachs est actuellement en tête du classement des conseillers financiers pour les fusions et acquisitions

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2022, les opérations de Fusions et Acquisitions menées en France sont en baisse de 35% par rapport au troisième trimestre 2021 et le nombre de transactions diminue pour le troisième trimestre consécutif ; les fusions et acquisitions visant des cibles françaises diminuent de 41% ; la valeur des opérations de Private Equity est en baisse de 17% selon les données rapportées par REFINITIV.

Les fusions et acquisitions impliquant des entreprises françaises totalisent 127,5 milliards de dollars pour les 9 premiers mois de 2022, soit une baisse de 35% par rapport à la valeur enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2021, ce qui représente le niveau le plus bas depuis trois ans. Le nombre d'annonces de transactions a diminué de 9% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. L'activité a diminué pendant trois trimestres consécutifs, les opérations du troisième trimestre affichant actuellement une baisse de 26% en valeur et de 49% en nombre par rapport au deuxième trimestre de l'année...

La France est le 8e pays le plus ciblé pour les fusions et acquisitions dans le monde

La valeur des opérations impliquant une cible française s'élève à 63,3 milliards de dollars jusqu'à présent en 2022, soit 41% de moins que la valeur enregistrée au cours des neuf premiers mois de l'année dernière. Les fusions et acquisitions domestiques totalisent 28,5 milliards de dollars, soit une baisse de 64% par rapport aux neuf premiers mois de 2021, tandis que les activités de fusions et acquisitions en provenance de l'étranger ont augmenté de 17% pour atteindre 34,8 milliards de dollars US, soit un sommet en six ans. La France est le 8e pays le plus ciblé pour les fusions et acquisitions dans le monde jusqu'à présent cette année, et le 3e en Europe après le Royaume-Uni et l'Italie.

Les opérations transfrontalières réalisées en France totalisent 36,6 milliards de $ US à ce jour en 2022, soit une baisse de 48 % par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière et le plus faible montant total pour les neuf premiers mois depuis 2016...

Les sociétés de capital-investissement ont annoncé 588 opérations ciblant des entreprises françaises à ce jour au cours de 2022, soit 8% de plus que le nombre enregistré au cours des neuf premiers mois de l'année dernière et un chiffre qui n'a été dépassé qu'une seule fois au cours d'une période de neuf mois depuis 1980, date de création de notre base de donnée. Les opérations de fusion et d'acquisition adossées à des fonds de capital-investissement en France totalisent 27,3 milliards de dollars à ce jour en 2022, soit 17% de moins que la valeur enregistrée au cours des neuf premiers mois de 2021, mais supérieure à tout autre montant total pour les neuf premiers mois depuis 1980.

Goldman Sachs est actuellement en tête du classement des conseillers financiers pour les fusions et acquisitions en France depuis le début de l'année 2022, avec 18 opérations pour une valeur totale de 37,1 milliards de dollars...