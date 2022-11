Fret aérien : Boeing prévoit un doublement du trafic à l'horizon 2041 !

La flotte mondiale d'avions cargo devrait augmenter de plus de 60% d'ici à 2041

(Boursier.com) — Selon l'édition 2022 des prévisions relatives à l'évolution du transport de fret aérien (World Air Cargo Forecast) publiées par Boeing, la flotte mondiale d'avions cargo devrait augmenter de plus de 60% d'ici à 2041, soutenant l'essor du commerce électronique et des chaînes d'approvisionnement avec des appareils plus économes en carburant... Boeing prévoit ainsi une forte demande sur le marché des services de transport de fret aérien à l'horizon 2041, avec notamment un doublement du trafic !

Tels sont les principaux enseignements de l'étude que Boeing consacre tous les deux ans au marché du fret aérien (World Air Cargo Forecast). Cette étude a été publiée à Miami (Floride) à l'occasion du Forum international du fret aérien organisé par The International Air Cargo Association (TIACA).

Selon l'édition 2022 du World Air Cargo Forecast, la flotte mondiale d'avions cargo aura besoin de près de 2.800 avions — neufs et conversions — pour accompagner sa croissance et son renouvellement jusqu'en 2041...

L'environnement en question

Compte tenu du doublement du trafic au cours de la période couverte par les prévisions, les opérateurs de fret aérien devront opter pour des avions à la fois plus performants, plus économes en carburant et plus durables, tels que le 777-8 Cargo, afin de répondre à cette demande.

Les nouveaux avions cargo de série représenteront un tiers des livraisons, les deux tiers restants étant des avions de ligne convertis pour le transport de fret et qui, à l'image du 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter), apportent aux compagnies aériennes une flexibilité accrue sur les marchés existants et émergents...

Alors que le marché du fret aérien retrouve un rythme plus normal après la demande historique qui a marqué ces deux dernières années, plusieurs facteurs structurels parmi lesquels la croissance du réseau de fret express, l'évolution des stratégies de chaîne logistique et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, favorisent une demande soutenue d'avions cargo , a déclaré Darren Hulst, vice-président de Boeing en charge du marketing commercial. Au sein du réseau de transport international, les avions cargo demeureront un vecteur essentiel pour transporter des volumes croissants de marchandises de grande valeur sur des marchés en expansion.

Conclusions à suivre

Par ailleurs, l'édition 2022 du World Air Cargo Forecast tire les conclusions suivantes à propos du marché du transport de fret aérien à l'horizon 2041?: