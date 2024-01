Free : les prix des forfaits mobiles bloqués jusqu'en 2027

"Nous confirmons notre engagement de bloquer les prix de nos deux forfaits mobiles jusqu'en 2027", a assuré le directeur général de Free, Nicolas Thomas.

(Boursier.com) — Alors que d'autres opérateurs ont relevé leurs tarifs en raison de l'augmentation des coûts énergétiques, Free (Iliad) se distingue à nouveau en maintenant les mêmes tarifs pour ses forfaits mobiles. "Nous confirmons notre engagement de bloquer les prix de nos deux forfaits mobiles jusqu'en 2027", a affirmé ce mardi le directeur général de Free, Nicolas Thomas, au 'Parisien'.

Dans un communiqué publié en avril dernier, l'opérateur de Xavier Niel a rappelé qu'il n'a pas augmenté le tarif de ses forfaits historiques pendant 10 ans, tout en promettant de ne pas le faire dans les cinq années à venir.

Ainsi, les deux abonnements historiques de l'opérateur, à 2 euros et à 19,99 euros, conservent le même tarif qu'en 2012, date de leur lancement. "Sauf que nous apportons toujours plus de services pour le même prix", ajoute le directeur général.

"Nous restons fidèles à nos valeurs"

L'abonnement à 19,99 euros connaît quelques évolutions, avec une augmentation de la data de 3 Go à 250 Go, une extension des destinations gratuites pour les appels vers les fixes à l'étranger de 40 à 100, et une hausse de la data à l'étranger à 35 Go dans 100 destinations cet été.

En outre, les abonnés à l'offre Free 5G à 19,99 euros auront désormais gratuitement accès à l'application télé OQEE by Free sur tous leurs écrans (smartphones, tablettes, télévision...), offrant plus de 220 chaînes, des services de replay et start-over, ainsi qu'un catalogue de 500 films et séries disponibles gratuitement sur OQEE Ciné.

"Alors que les tarifs évoluent partout, dans un contexte de pouvoir d'achat compliqué pour les Français, nous restons fidèles à nos valeurs en essayant d'être une arme anti-inflation", a souligné Nicolas Thomas.