Fraude fiscale : Shakira signe un accord et évite un procès en Espagne

(Boursier.com) — La chanteuse colombienne Shakira a conclu lundi un accord avec la justice espagnole mettant fin aux poursuites à son encontre dans l'affaire concernant plus de 14,5 millions d'euros d'arriérés d'impôts dus entre 2012 et 2014. Shakira a accepté les accusations et une amende correspondant à la moitié du montant dû, soit plus de 7,3 millions d'euros. Elle s'acquittera aussi d'une autre amende de 438.000 euros pour éviter une peine de trois ans de prison, a déclaré le juge lors de la première audience du procès.

"Cette décision de conclure un accord répond à des raisons personnelles, émotionnelles et sentimentales qui n'ont rien à voir avec des (raisons) juridiques", a déclaré l'artiste dans un communiqué publié par son agence de communication espagnole, ajoutant qu'elle était prête à défendre son innocence mais qu'elle avait décidé de donner la priorité à sa carrière et à ses enfants. "J'en suis arrivée à la conclusion que gagner n'est pas une victoire si le prix à payer est que l'on vous vole tant d'années de votre vie", a-t-elle ajouté.

Huit ans de prison avaient été requis

La chanteuse, qui vient de remporter deux Latin Grammy Awards, est arrivée au tribunal quelques minutes avant le début du procès, accompagnée de ses avocats, et soutenue à l'extérieur par quelques fans. Alors qu'elle fait également l'objet d'une deuxième enquête pour fraude fiscale auprès des autorités espagnoles, elle s'était auparavant dit prête à lutter contre ce qu'elle qualifiait de fausses accusations.

Le parquet avait initialement requis plus de huit ans de prison contre la chanteuse et le remboursement des impôts qu'il estimait dus. Selon lui, Shakira a passé plus de la moitié de chacune des années en question en Espagne et avait donc sa résidence dans le pays. Le ministère public a également dit qu'une propriété à Barcelone que la chanteuse a achetée en mai 2012 servait de maison familiale.

"Il s'agit logiquement d'une décision de conformité qui implique une reconnaissance des faits. Mais la décision a été motivée par des questions personnelles", a déclaré Miriam Company, l'une des avocates de Shakira.