Fraude fiscale : Les montants mis en recouvrement après contrôle fiscal ont atteint 14,6 MdsE en 2022

Les résultats ont non seulement retrouvé leur niveau d'avant crise sanitaire mais ont dépassé ceux obtenus en 2019...

(Boursier.com) — Les montants mis en recouvrement après contrôle fiscal ont atteint en 2022, un niveau inédit avec un total de 14,6 MdsE, soit 8,2% et 1,2 MdE de plus qu'en 2021, rapporte Bercy. "En matière de contrôle fiscal, l'exercice passé a confirmé la progression année après année de la performance de la direction générale des finances publiques grâce en particulier aux réformes adoptées depuis 2017". Les résultats ont non seulement retrouvé leur niveau d'avant crise sanitaire mais ont dépassé ceux obtenus en 2019...

L'action des services de contrôle a ainsi permis de mettre à jour 14,6 Milliards d'euros d'impôts éludés (droits et pénalités) qui ont été mis en recouvrement auprès des particuliers et les entreprises, soit 8,2 et 1,2 Milliard de plus qu'en 2021...

Sur place et sur pièces

Ces 14,6 Milliards d'euros d'impôts éludés sont le résultat des actions de contrôle fiscal sur place et sur pièces :

Les opérations de contrôle fiscal sur place, principalement dans les entreprises, ont permis de mettre en recouvrement 8,8 Milliards d'euros de droits et pénalités, soit une augmentation d'un milliard d'euros (+13 %) par rapport à l'année 2021 ; Le contrôle fiscal sur pièces a donné lieu à la mise en recouvrement de 5,8 Milliards d'euros de droits et pénalités contre 5,6 milliards d'euros en 2021 (+3%).

10,6 Milliards d'euros d'impôts ont été encaissés par l'État suite à un contrôle, niveau équivalent à 2021. En termes de montants encaissés, ce résultat est porté principalement par l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires (+30% par rapport à 2021) et les droits de succession (+ 23% par rapport à 2021).

Ces résultats historiques s'expliquent notamment par le renforcement du ciblage national du contrôle fiscal par l'analyse de données (datamining). 52% des contrôles des entreprises ont ainsi été engagés en 2022 suite à datamining. Par ailleurs, 2 MdsE de droits et pénalités ont été mis en recouvrement auprès des contribuables sur des dossiers qui avaient été ciblés par le datamining les années passées (+ 67% par rapport à 2021).

Les deux grands axes de la politique de contrôle ont également été renforcés...

L'accompagnement des contribuables de bonne foi et la répression des fraudeurs.

L'accompagnement des contribuables de bonne foi dans le cadre de la relation de confiance a progressé près de 45% des contrôles sur pièces se sont terminés de façon apaisée par des régularisations en cours de contrôle, soit 47.000 dossiers en 2022, contre 43.000 en 2021 ; 667 PME supplémentaires ont bénéficié de l'accompagnement fiscal personnalisé, soit un total de 1.494 entreprises accompagnées au 31 décembre 2022 contre 827 en 2021 ; 17 nouveaux groupes sont entrés dans le partenariat fiscal dédié aux grandes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire, portant leur nombre à 66.

La lutte intensive contre la fraude, qui représente 30% des contrôles sur place contre 26% en 2020, s'est poursuivie

Les contrôles répressifs ont représenté 5,1 MdsE en 2022. L'action pénale menée par la DGFIP en matière fiscale s'est intensifiée : la Justice a été saisie de 1.770 dossiers.

La "police fiscale" (plaintes pour présomption de fraude) a été saisie de 48 dossiers, en augmentation de 7% par rapport à l'année passée ; 1.373 dossiers (représentant 659 ME de droits rappelés) ont été transmis à l'autorité judiciaire dans le cadre des "dénonciations obligatoires" instituées par la loi du 23 octobre 2018 (1.217 dossiers en 2021 et 823 en 2020) ; 257 plaintes pour fraude fiscale ont été déposées après avis favorable de la commission des infractions fiscales (CIF) et 92 plaintes pour escroquerie en matière fiscale.

Au total, le nombre de saisines de l'autorité judiciaire pour des fraudes à l'impôt continue d'augmenter année après année (1.770 en 2022, 1.620 en 2021 et 1.484 en 2020).

Les aides publiques à la loupe

En outre, les services de contrôle fiscal ont fortement contribué à la répression de la fraude en matière d'aides publiques, comme le fonds de solidarité. Au cours de l'année 2022, 3.760 plaintes et 248 signalements ont été déposés auprès de l'autorité judiciaire. Le préjudice visé par ces plaintes et signalements s'élève à 86,7 millions d'euros.

Enfin, trois CJIP ont été conclues pour des faits de fraude fiscale, complicité de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale pour un montant total d'amendes d'intérêt public versées s'élevant à 645 millions d'euros... 63 affaires de fraude fiscale ont entraîné des condamnations par reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).