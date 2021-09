France : un plan inédit pour les chômeurs de longue durée

Pour faire face aux problèmes de recrutement, le gouvernement financera les entreprises qui formeront les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an.

(Boursier.com) — Le Premier ministre Jean Castex avait évoqué dès le mois de juillet un plan spécifique pour les chômeurs de longue durée, alors que les entreprises ont de plus en plus de "difficultés à recruter". Sa ministre du Travail en dit un peu plus vendredi dans les colonnes du 'Parisien'.

"Nous allons faire un plan inédit sur les chômeurs de longue durée. Les chefs d'entreprise nous disent qu'ils ont des postes pour lesquels ils ne trouvent pas de salariés. C'est aussi frustrant pour un demandeur d'emploi de longue durée d'avoir le sentiment de rester sur le bord du chemin pendant que l'économie repart", explique Elisabeth Borne au journal.

Mise en situation en entreprise

"Nous nous engageons à ce que tous les demandeurs d'emploi de longue durée (1,5 million de personnes) soient recontactés par un conseiller de Pôle emploi d'ici la fin de l'année. Et nous allons développer la mise en situation en entreprise en donnant des moyens aux employeurs qui le souhaitent pour qu'ils forment ces demandeurs d'emploi au plus près de leurs besoins", détaille la ministre.

Cette proposition avait été lancée par François Asselin de la CPME. Le gouvernement veut "financer les entreprises qui formeront pendant plusieurs mois les demandeurs d'emploi de longue durée. Les contrats de professionnalisation seront aussi boostés pour ce public". "Par ailleurs, j'ai demandé à Pôle emploi de sélectionner d'ici la fin du mois d'octobre toutes les bonnes pratiques locales qui pourraient être dupliquées et nous les financeront. Les moyens de Pôle emploi, qui avait eu des renforts pendant la crise, seront maintenus pour mettre en oeuvre ce plan", conclut la ministre.

Données

La France (hors Mayotte) comptait au deuxième trimestre 3,026 millions de demandeurs d'emploi de longue durée, inscrits depuis plus d'un an (catégorie A,B,C), avec plus d'1,5 million inscrits depuis plus de deux ans. Les demandeurs d'emploi de longue durée (les chômeurs déclarant rechercher un emploi depuis au moins un an) représentent désormais 50,3% des inscrits.