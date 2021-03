France relance : signature du 500ème contrat de rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de la sélection par le Premier ministre Jean Castex, le 14 décembre 2020, de 4.214 projets de rénovation énergétique pour 2,7 milliards d'euros en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat et de l'enseignement supérieur, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance et Olivier Dussopt, ministre délégué´ chargé des Comptes publics ont annoncé la signature du 500ème contrat France Relance, trois mois seulement après l'annonce des projets lauréats.

L'objectif premier de cette mesure du plan de relance est de décarboner le bâti sur l'ensemble du territoire français (en métropole comme en outre-mer) tout en relançant l'économie au bénéfice de tous les acteurs (artisans, TPE et PME notamment), et en créant un maximum d'emplois.

20.000 à 30.000 emplois dans la rénovation énergétique

Cette mesure devrait permettre de créer 20.000 à 30.000 emplois dans la filière de la rénovation énergétique. Elle repose également sur une forte mobilisation des acteurs locaux sous le pilotage du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance (représenté par la direction de l'immobilier de l'Etat) et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de l'Innovation qui ont abouti avec succès, à cette étape.

Près de 80% de ces 500 premiers projets ont un montant inférieur à 100.000 euros. Cela permet de soutenir dès à présent le carnet de commande des artisans et des très petites entreprises. Compte tenu des délais inhérents aux procédures publiques, les marchés des projets immobiliers les plus importants interviendront lors du prochain semestre...

Empreinte écologique

Les autres objectifs de France Relance d'équilibre territorial et de soutien fort à la jeunesse, population particulièrement atteinte par la crise sanitaire actuelle, sont également pleinement atteints...

Ces projets se répartissent ainsi sur l'ensemble du territoire, notamment en Ile-de-France (13% des 500 premiers projets), en Auvergne-Rhône-Alpes (12%), en Grand-Est (11%) et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (10%), mais aussi en Outremer (7 projets en Guyane, 7 projets à la Réunion, 5 projets en Polynésie française, 1 projet en Nouvelle-Calédonie). Un tiers de ces 500 projets concerne des projets de l'enseignement supérieur et de la recherche aux bénéfices des étudiants et du monde universitaire.

"Le dynamisme du volet pour la rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat et de l'Enseignement supérieur illustre notre détermination à mettre en oeuvre rapidement le plan France Relance pour répondre à l'impératif de relance économique dans les territoires et pour réduire au plus tôt l'empreinte écologique des bâtiments de l'Etat. L'ensemble de ces projets, de toute taille, permettront ainsi de réduire considérablement les émissions de CO2 et l'empreinte carbone du parc immobilier de l'Etat" a conclu Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et la Relance.