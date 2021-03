France Relance : résultats du 1er appel à projets visant à renforcer TPE et PME dans leur transformation numérique

France Relance : résultats du 1er appel à projets visant à renforcer TPE et PME dans leur transformation numérique









Le premier appel à projets, lancé le 18 janvier dernier, a permis de retenir 9 groupements d'opérateurs parmi 75 dossiers déposés.

(Boursier.com) — Dans le cadre de France Relance et de l'initiative France Num, Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, avait confié à Bpifrance la mise en oeuvre d'appels à projets destinés à sélectionner des groupements d'opérateurs capables d'organiser et de déployer des formations au numérique pour des TPE et des PME.

Le premier appel à projets, lancé le 18 janvier dernier, a permis de retenir 9 groupements d'opérateurs parmi 75 dossiers déposés. Ces groupements d'acteurs ont été retenus pour leur capacité à cibler des petites entreprises dans une logique de mise en réseau et à proposer des formats d'accompagnements adaptés aux besoins, qu'ils soient transverses ou plus spécifiques à certains secteurs d'activité...

18.000 entreprises

Grâce à ce premier appel à projets, ce sont près de 18.000 entreprises qui pourront suivre des formations adaptées à leurs besoins, financées par France relance. Par exemple, elles pourront bénéficier de formations leur permettant d'améliorer leur référencement en ligne, de créer un site vitrine, de mieux communiquer avec leurs clients, de numériser la gestion de leur facturation ou encore de sécuriser les données de leur entreprise.

Les TPE et les PME auront accès aux calendriers de formation et aux thèmes des accompagnements proposés en se rendant sur les sites internet de France Num et de Bpifrance d'ici la fin du mois d'avril.

Les lauréats communiqueront également chacun sur les thèmes de formation précis et les dates des sessions organisées. Les entreprises désireuses de participer sont invitées à se rapprocher de l'un des 9 groupements retenus...

Second appel à projets

Un second appel à projets est désormais ouvert jusqu'au 30 avril 2021. L'objectif de cet appel à projets reste le même que pour le premier. Piloté par la Direction générale des Entreprises, il sélectionnera d'autres groupements d'opérateurs intervenant à l'échelle nationale, locale ou sectorielle, en capacité d'identifier et de susciter de l'intérêt de TPE et de PME éloignées du numérique.

Chaque opérateur devra proposer une méthode d''accompagnement spécifique pour au moins 1.500 TPE et PME. Les projets lauréats seront notifiés début juin.

Pour accéder au cahier des charges de l'appel à projets et au dossier de candidature : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Accompagnements-des-TPE-PME-a-la-transformation-numerique-51299