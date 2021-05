France Relance : publication de la feuille de route de décarbonation de la filière Ciment

France Relance : publication de la feuille de route de décarbonation de la filière Ciment









L'industrie cimentière prévoit de baisser de 24% ses émissions en 2030, puis de 80% en 2050, par rapport à 2015.

Crédit photo © Vicat

(Boursier.com) — Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, et le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, ont annoncé la publication de la feuille de route de décarbonation de la filière Ciment.

La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) fixe pour le secteur de l'industrie un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 35% d'ici 2030 et de 81% d'ici 2050, par rapport à 2015. La filière "production de minéraux non métalliques et matériaux de construction" représente 23% des émissions totales de l'industrie, soit 18,4 MtCO2eq dont, 10,7 MtCO2eq pour la production de ciment. Sa décarbonation est donc primordiale pour atteindre les objectifs fixés par la SNBC. Pour répondre à cet enjeu, la filière Ciment publie aujourd'hui sa première feuille de route de décarbonation, élaborée avec le soutien des services de l'Etat.

En cohérence avec le scénario de la SNBC spécifique à la filière, l'industrie cimentière prévoit de baisser de 24% ses émissions en 2030, puis de 80% en 2050, par rapport à 2015. Pour atteindre cet objectif, le secteur s'appuiera sur des leviers tels que la diminution de la teneur en clinker des ciments produits, le remplacement des combustibles fossiles par des combustibles alternatifs, ou la capture, l'utilisation et le stockage de carbone...

1,2 Milliard d'euros

Le plan France Relance, annoncé en septembre 2020 et mobilisant 1,2 milliard d'euros pour accompagner l'industrie dans sa décarbonation, sera un outil de premier plan pour l'exécution des différents volets de cette feuille de route. Plusieurs projets sont actuellement à l'étude ou déjà soutenus pour certains, avec, à la clé, des réductions annuelles de GES de plusieurs dizaines de milliers de tonnes.

La pérennisation de ce soutien, permise par le renouvellement en 2021 des appels à projets de l'ADEME et le maintien du guichet de subvention aux projets d'efficacité énergétique opéré par l'Agence de Services et de Paiement (ASP), permettra à la filière de concrétiser et d'accélérer les investissements dans ce domaine.

Le secteur cimentier prolonge enfin ses engagements pour la décarbonation de ses procédés par des actions autour du recyclage du béton dans une logique d'économie circulaire, notamment dans le cadre du Comité Stratégique de Filière Industries pour la Construction. Cette démarche viendra compléter et enrichir le spectre des outils permettant d'améliorer son empreinte globale...

Barbara Pompili a déclaré : "Le bâtiment représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre : au-delà d'un indispensable travail sur l'isolation des bâtiments, ce sont également les processus de construction qui doivent être transformés en profondeur pour réduire l'empreinte carbone du secteur. C'est tout l'enjeu de cette feuille de route de décarbonation de la filière ciment, qui fixe des objectifs clairs, en cohérence avec l'ambition que porte la France avec sa stratégie nationale bas carbone. Ce document préfigure également ce qui sera attendu des autres secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre après l'adoption du projet de loi Climat & Résilience."