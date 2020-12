"France Relance" : bonus à l'acquisition de véhicules lourds fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène

(Boursier.com) — Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un bonus pour l'achat d'un véhicule industriel (camion, autobus, autocar) fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène.

Afin d'encourager le développement des véhicules lourds zéro émission, 100 ME du plan France Relance sont dédiés au soutien à l'acquisition de camions, autobus ou autocars fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène. "Le transport routier de voyageurs et de marchandises joue un rôle central pour la vie économique et sociale de notre pays... La crise sanitaire que nous traversons a particulièrement souligné l'importance du transport routier de marchandises tant sur le plan économique que de la réponse aux besoins de la population. Le transport collectif de voyageurs contribue par ailleurs intrinsèquement à la réduction du trafic des véhicules particuliers et des émissions liées aux déplacements" estime le gouvernement.

La transition énergétique du secteur doit être soutenue et accélérée... Le gouvernement annonce à cette fin la mise en place, pour un maximum de 2 ans et dans la limite de l'enveloppe de 100 ME, d'un bonus pour l'achat ou la location de longue durée d'un véhicule industriel fonctionnant à l'électricité ou à l'hydrogène, d'un montant de 50.000 euros pour les camions et 30.000 euros pour les autobus et les autocars.

Cette nouvelle aide est cumulable avec le dispositif du suramortissement pour les véhicules lourds utilisant des énergies propres, qui a été récemment prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 dans le projet de loi de finances. Pour un camion électrique, le cumul des deux aides peut s'élever jusqu'à 100.000 euros.

Un décret mettant en application cette mesure sera publié prochainement. Un premier bilan de ce dispositif de soutien sera réalisé dans les 6 mois...