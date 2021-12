France Relance : 19 entreprises lauréates de l'appel à projets pour le financement de solutions innovantes pour la décarbonation des services essentiels

Entreprise lauréates Projet Secteur Pays où un démonstrateur sera installé CARWATT Solution de conversion de véhicules thermiques en voitures électriques pour les parcs nationaux Mobilité Tanzanie SAS LES ALCHIMISTES Site de compostage des biodéchets sur l'île de Kudafari Gestion des déchets Maldives TESALYS Système décarboné de traitement des déchets à risque infectieux Gestion des déchets Macédoine du Nord POD ONE E-santé décarbonée - Production d'électricité solaire à l'usage de la télémédecine Santé Sénégal VEOLIA Kiosque 1001fontaines - Solution innovante pour l'accès à l'eau potable décarbonée en milieu rural Eau potable et assainissement Cambodge RED CLAY MANAGEMENT Création d'une unité pilote d'engrais BioChar et développement du modèle agricole bio au Brésil Agriculture et alimentation Brésil LUMILA Station API Power de charge photovoltaïque de batteries autonomes à l'usage des apiculteurs Énergie Burkina Faso SNCF Hubs et Connexions Production d'énergie verte, panneaux photovoltaïques recouvrant les parkings des gares Énergie Maroc PRODEVAL et SUEZ Valorisation de biogaz d'assainissement en biocarburant pour les bus de Bangalore Énergie Inde ALTEREO Décarbonation du service d'eau potable de la ville de San Miguel de Allende Eau potable et assainissement Mexique FONDEM BEST Battery Energy Storage Transformation - Solution de stockage d'énergie par batteries en Ouganda Énergie Ouganda HYDROCONSEIL Production et distribution d'eau potable dans la communauté del Valle Eau potable et assainissement Colombie Novéa Energies Mâts solaires intelligents pour l'éclairage public et la recharge USB Énergie Bénin Voltalia Centrale de production d'hydrogène vert dans la région de Gabès Énergie Tunisie GRAVIWATER Solution de désinfection des eaux de source par gravité Eau potable et assainissement Burundi MYDITEK Bornes météorologiques pour l'optimisation et la décarbonation des procédés agricoles Agriculture et alimentation Togo Quercy Réfrigération Solution HD Cold pour le stockage et la conservation des fruits et légumes Agriculture et alimentation Ouzbékistan BLUSPARK Plate-forme digitale d'opération du transport public " Mi Teleférico " Mobilité Bolivie MASCARA Nouvelles Technologies E-santé décarbonée - Production d'électricité solaire à l'usage de la télémédecine Eau potable et assainissement Vanuatu