France : plus d'1 voiture sur 5 immatriculée en janvier était hybride ou électrique !

Le marché des hybrides a doublé à près de 19.000 véhicules immatriculés, soit une part de marché de 14,2%. Les modèles électriques ont quant à eux plus que triplé à 10.952 unités, soit une part de marché de 8,2%...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé de 13,44% en janvier, selon les données brutes du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) mais ont fait la part belle aux modèles hybrides et électriques !

Il a ainsi été immatriculé dans l'Hexagone un total 134.232 véhicules particuliers le mois dernier sur 22 jours ouvrables... En l'espace d'un an, la part de marché de l'essence a chuté près de 10 pts, tombant de 58% à 48,7%, tandis que le diesel a baissé de 34,2% à 31,7%.

Le marché des hybrides a en revanche doublé à près de 19.000 véhicules immatriculés, soit une part de marché de 14,2%. Les modèles électriques ont quant à eux plus que triplé à 10.952 unités, soit une part de marché de 8,2%. Au total, plus d'1 voiture sur 5 immatriculée en janvier était donc hybride ou électrique en France...

Nouveau plafond écologique

Le ralentissement global de la demande notée le mois dernier par les professionnels s'explique d'ailleurs par un certain attentisme en vue de la sortie des nombreux nouveaux modèles hybrides et électriques prévus cette année, alors que les constructeurs poursuivent leur arbitrages technologiques entre moteurs thermiques et électrifiés pour se conformer au nouveau plafond européen de 95 grammes de CO2 pour les émissions moyennes des voitures neuves.

Au global, en pleine transition écologique, les immatriculations en France devraient accuser en 2020 leur première année de baisse après 5 ans de progression, dont une avancée de 1,9% en 2019, l'observatoire Cetelem de l'automobile pronostiquant un repli de 3,2%...