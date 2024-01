France : Les défaillances d'entreprises ont bondi de 34% en 2023

Avec 55.492 défaillances d'entreprises entre janvier et décembre 2023, soit un niveau toujours inférieur à la période pré-covid.

(Boursier.com) — Le nombre de défaillances d'entreprises a progressé en 2023 pour atteindre 55.492 à fin décembre, selon le bilan publié vendredi par la Banque de France, qui en avait comptabilisé 41.297 sur l'année 2022. "Ce niveau reflète un mouvement de rattrapage qui concerne tous les secteurs de l'économie mais de manière hétérogène", peut-on lire dans un communiqué.

La Banque de France rappelle que nombre annuel de défaillances reste encore sensiblement inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59.342), avant la pandémie de COVID-19. "Les défaillances ont, en effet, fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements, puis des mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d'éviter cet état de cessation des paiements", rappelle-t-elle...

La restauration toujours en première ligne

Les hausses les plus importantes par rapport à 2022 concernent l'hôtellerie et la restauration (+44,6%), l'information et la communication (+44,4%), l'immobilier (+40,4%) ou encore la construction (+38,7%). Seule l'agriculture enregistre un repli de 1,3%.

Toutes les tailles d'entreprises sont concernées, mais les PME enregistrent un bond des défaillances de plus de 30%, soit 55.435 structures, et les ETI de plus de 111%, soit 57 entreprises...