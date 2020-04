France : les créations d'entreprises se sont effondrées en mars

France : les créations d'entreprises se sont effondrées en mars









Le nombre de créations d'entreprises en France a chuté de plus de 25% au mois de mars, selon l'Insee.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir déjà reculé de 3% en février dernier, le nombre total de créations d'entreprises, tous types d'entreprises confondus, a chuté de 25,5% au mois de mars "dans le contexte de la propagation du virus Covid-19, puis du confinement de la population", comme l'a rapporté l'Insee ce jeudi.

Dans le détail, "les créations d'entreprises classiques s'effondrent (-30% après +0,8% en février) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent fortement (-19,6% après -7,5%)", a précisé l'institut de statistiques.

Compte tenu de difficultés techniques, l'Insee a toutefois averti que certaines créations d'entreprises individuelles de février ont été comptabilisées sur le mois de mars, notamment des immatriculations sous le régime du micro-entrepreneur. "Ce report atténue légèrement la forte baisse du nombre de créations du fait du confinement", précise le rapport.

Repli dans tous les secteurs d'activité

Tous les secteurs d'activité sont touchés. En mars 2020, la chute la plus lourde concerne l'hébergement et la restauration (-36,8 %) et la plus modérée, "même si elle est nette", est dans l'information et la communication (-8,4 %), rapporte l'institut.

Parmi les secteurs qui contribuent le plus fortement à la diminution de l'ensemble des créations d'entreprises, on retrouve le commerce (contribution de -5,1 points), les services aux ménages (-3,9 points) et la construction (-3,4 points).

L'effet du confinement "déjà perceptible"

Sur les trois derniers mois, l'institut de statistiques constate un repli du nombre cumulé d'entreprises créées (-2,7% après +12,3% en février et +16,2% en janvier). Le secteur "transports et entreposage" est celui qui contribue le plus à cette baisse (-2,6 points). "Au sein de ce secteur, c'est dans les autres activités de poste et de courrier (incluant la livraison à domicile) que la baisse est la plus importante (-4 900 créations sur les trois derniers mois)", précise le rapport.

Enfin, au cours des 12 derniers mois, le nombre cumulé d'entreprises créées s'affiche en hausse (+11,9%), "mais l'effet du confinement est déjà perceptible avec un fort ralentissement par rapport au cumul sur 12 mois en février (+15,4%)", précise l'Insee.