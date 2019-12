France : les créations d'entreprises en hausse de 3,7% en novembre

Les créations d'entreprises classiques ont accéléré (+11,5%) tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs ont de nouveau reculé (-5,3%), selon les données de l'Insee.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les créations d'entreprises ont progressé en novembre en France. Tous types d'entreprises confondus, leur nombre a bondi de 3,7%, selon les données de l'Insee (après +0,3% en octobre).

Les créations d'entreprises classiques ont accéléré (+11,5% après +2,2%), tandis que les immatriculations de micro-entrepreneurs ont de nouveau reculé (-5,3% après -1,8%). En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des 12 derniers mois a augmenté de nouveau fortement (+16,3%).

Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de micro-entrepreneurs (+23%), les créations d'entreprises individuelles classiques (+13,3%) et celles de sociétés (+8,9%).

Secteur du "soutien aux entreprises"

En données brutes cumulées sur les 12 derniers mois, le secteur du "soutien aux entreprises" est celui qui contribue le plus à la hausse des créations d'entreprises (+29.500 créations, soit une contribution de 4,3 points à l'évolution totale), détaille l'Insee. "Au sein de ce secteur, c'est dans les activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion que la hausse est la plus importante (+7.300 créations sur les douze derniers mois)".

En novembre 2019, en données brutes, la part des immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois diminue légèrement pour s'établir à 47%.