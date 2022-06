France : la guerre en Ukraine coûtera 2 points de croissance d'ici à 2024 (BdF)

Si les pays européens décidaient d'imposer un embargo sur le gaz russe, l'économie française tomberait même en récession en 2023, selon la Banque de France, qui juge cependant ce scénario "moins probable".

(Boursier.com) — Sans grande surprise, la Banque de France a revu en baisse, mardi, ses prévisions de croissance pour la France en 2022 et en 2023, en raison de la guerre en Ukraine et des tensions sur les marchés des matières premières.

Dans ses dernières projections macro-économiques, la BdF table désormais sur une croissance du PIB de 2,3% cette année contre +3,4% précédemment et sur une croissance de 1,2% en 2023 contre +2,0% attendu précédemment. En 2024, la croissance devrait s'établir à 1,7%, d'après ces prévisions.

Pour la Banque de France, la guerre en Ukraine devrait coûter à l'économie française l'équivalent de plus de deux points de croissance sur la période 2022-2024.

L'économie française résiliente

Mais si les pays européens décidaient d'imposer un embargo sur le gaz russe, l'économie française ne connaîtrait qu'une croissance de 1,5% cette année, suivie d'une contraction de 1,3% en 2023, avant de renouer avec la croissance en 2024 avec un taux de 1,3%. Dans une interview publiée mardi sur le site du 'Figaro' , François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la BdF, a cependant jugé que ce scénario paraît "aujourd'hui moins probable".

M. Villeroy de Galhau a souligné que l'activité économique a semblé résiliente : "la consommation des ménages, tout comme l'investissement des entreprises, résistent", a-t-il affirmé. "D'autre part, les entreprises ont bien traversé la crise du coronavirus, alors que nombreux étaient ceux qui prédisaient un mur des faillites. Dans une situation exceptionnelle, le "quoi qu'il en coûte" a été efficace", a-t-il poursuivi.

La semaine dernière, dans son enquête mensuelle de conjoncture, la BdF avait déjà estimé que l'économie française résistait un peu mieux que prévu et ne devrait pas tomber en récession au 2e trimestre, après un léger recul du PIB de 0,2% au 1er trimestre sous le choc de la guerre en Ukraine et de l'inflation.

Inflation "nettement trop forte" en France

François Villeroy de Galhau a qualifié l'inflation en France (5,2% sur un an en mai) de "nettement trop forte" même si la France a un niveau d'inflation inférieur au reste de la zone euro grâce aux mesures prises par le gouvernement (boucliers tarifaires sur l'énergie, remise sur les prix des carburants).

"La hausse des prix ne concerne plus seulement l'énergie et s'est largement diffusée à d'autres secteurs : la politique monétaire doit alors agir", a déclaré le patron de la BdF, qui siège aussi au conseil de la Banque Centrale Européenne (BCE). Celle-ci a fait savoir qu'elle comptait relever ses taux directeurs à partir de juillet prochain pour juguler la hausse des prix, et va cesser ses achats d'actifs au 1er juillet prochain.

La Banque de France prévoit que l'inflation en France atteindra 5,6% cette année, et redescendra à 3,4% en 2023. Quant au marché de l'emploi, il devrait rester solide malgré la croissance modeste : "les difficultés de recrutement restent très élevées, et le chômage bas ne devrait d'ailleurs que peu augmenter, en passant de 7,4% aujourd'hui à 7,9% en 2024", a indiqué François Villeroy de Galhau au 'Figaro".