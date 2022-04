France : Depuis le début 2022, l'investissement en Capital-risque et Growth Equity est resté actif

Depuis le début d'année, le niveau d'investissement en Capital-risque et Growth Equity en France reste massif !

(Boursier.com) — Dans un contexte géopolitique et économique complexe, EY s'est intéressé à la vitalité de la FrenchTech au cours du premier trimestre 2022 et à la situation particulière de l'Allemagne.

Depuis le début d'année, le niveau d'investissement en Capital-risque et Growth Equity en France reste massif avec 234 opérations réalisées et 5 milliards d'euros récoltés, soit une progression de plus de 150% par rapport au premier trimestre 2021.Il s'agit du meilleur trimestre jamais enregistré, ce qui correspond par exemple aux montants levés pour toute l'année 2020.

Une dynamique portée par 3 levées de fonds sur le trimestre : Qonto (486 ME), Back Market (450 ME) et Doctolib (400 ME). Le secteur ayant concentré le plus d'investissements en valeur est celui des services internet avec plus de 1,5 MdsE et 39 opérations. Viennent ensuite le secteur de la Fintech avec 1,4 MdsE et 28 opérations puis celui des logiciels avec 64 opérations réalisées pour 931 ME levés...

Comparaison européenne

Concernant la comparaison européenne, la France a attiré sur ce trimestre pratiquement deux fois plus de fonds que l'Allemagne qui enregistre néanmoins une hausse de 14% de ses levées de fonds par rapport au premier trimestre 2021 avec 2,9 MdsE levés.

L'Allemagne voit sa dynamique ralentir en volume avec 163 opérations sur le trimestre soit une baisse de 12% par rapport au premier trimestre 2021.

Ces premiers indicateurs montrent que les montants records levés en France lors de l'année 2021 avec 11.6 MdsE devraient être facilement atteints, même si la tendance semble se ralentir sur le deuxième trimestre...