France : Bruno Le Maire un peu moins pessimiste pour la croissance

Et le ministère de l'Economie anticipe un rebond du PIB de 8% pour 2021...

(Boursier.com) — Il avait annoncé la couleur en début de semaine !... Bruno Le Maire a revu en hausse sa prévision économique pour cette année, alors que l'activité semble se remettre un peu mieux que prévu de la crise sanitaire qui se prolonge dans le monde.

Le produit intérieur brut (PIB) devrait donc reculer moins qu'anticipé... "Je prévois une récession à -10% au lieu de -11%. C'est une estimation qui reste prudente, parce que l'économie a bien redémarré aux mois de juin, juillet et août. Je pense que nous sommes clairement dans la bonne direction", a déclaré le ministre de l'économie, sur le plateau de CNews, confirmant une information obtenue la veille de source proche de Bercy...

Et 2021 ?

Interrogé sur la prévision de croissance pour 2021, le ministre a répondu : "On estime le rebond à +8%, ce qui est très important, très fort, d'autant plus fort que nous partons d'une situation qui est plus favorable en 2020".

"Nous avons (...) un pays qui a des qualités et des atouts considérables. Selon moi, la France, c'est le pays qui a le plus d'atouts, le plus de qualités économiques, de savoir faire, d'innovations et d'intelligence économique en Europe et nous allons le montrer", a-t-il ajouté.

La BdF table sur un repli de 8,7%

La Banque de France (BdF) table désormais sur une contraction de 8,7% du produit intérieur brut (PIB) pour 2020, contre un recul de 10,3% estimé en juin, alors que la reprise économique s'avère plus rapide que prévu.

De son côté, l'Insee a réitéré la semaine dernière sa prévision d'une contraction de 9% de la production économique en 2020, notant que l'activité au mois d'août avait atteint 95% de son niveau pré-Covid 19.