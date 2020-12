France Biotech salue l'annonce de la création d'un campus de santé numérique au Val-de-Grâce

En déplacement à l'Institut Imagine, qui héberge France Biotech, Emmanuel Macron a annoncé le lancement du "PariSanté Campus", un lieu destiné à structurer la filière de santé numérique.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — France Biotech, l'Association des entrepreneurs de l'innovation en santé en France, s'est réjoui de l'annonce du Président de la République Emmanuel Macron concernant le lancement du "PariSanté Campus", un lieu dédié à la santé numérique qui sera situé à terme sur le site de l'ex-hôpital militaire du Val-de-Grâce.

Lors de ce déplacement, auquel France Biotech était associée, le Chef de l'Etat a souligné que cette pépinière va permettre d'utiliser à plein, avec toutes les disciplines de santé, l'apport du numérique, de l'intelligence artificielle - c'est-à-dire les innovations que le numérique permet, en particulier celle de traiter des données de masse, et permettre ainsi de mieux comprendre, de mieux prévenir certaines pathologies, d'accélérer la recherche et d'améliorer aussi l'organisation de notre structure de santé.

400 Millions d'euros

Ce projet réunit plusieurs structures publiques comme l'Inserm, l'Inria, le CNRS et l'AP-HP, l'Agence de Santé Numérique, le Health Data Hub et des partenaires privés. Ce campus bénéficiera d'un investissement de 400 millions d'euros.

Depuis les prémices du projet, France Biotech n'a cessé de soutenir cette initiative qui a pour ambition de renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'innovation en santé en France et in fine de servir le système de soin. La vitalité de la HealthTech française s'appuie notamment sur deux savoir-faire français que sont la recherche biomédicale et le numérique. Aujourd'hui, c'est de l'hybridation réussie de ces deux champs technologiques que naîtra le système de santé de demain...

1.700 entreprises

Nous sommes ravis du lancement de ce campus dédié à la santé numérique... Nous sommes convaincus que la montée en puissance des outils de structuration et d'analyse de la donnée en santé facilitera l'avènement d'une médecine plus préventive, plus prédictive et plus personnalisée, de nature à accroître l'efficacité de notre système de soins pour le plus grand bénéfice des patients. Lorsque les ambitions du projet 'PariSanté Campus' nous ont été présentées, sa capacité à contribuer à renforcer l'attractivité et la compétitivité de la filière HealthTech fut une évidence pour France Biotech et c'est pourquoi nous l'avons soutenu et aujourd'hui nous souhaitons structurer un partenariat dédié pour notre filière, c'est tout le sens du Plan Innovation Santé porté par France Biotech explique Franck Mouthon, Président de France Biotech.

Le secteur de l'innovation en santé en France est particulièrement dynamique avec plus de 1.700 entreprises, plus d'une centaine de créations par an, plus de 5.000 brevets délivrés et environ 50.000 emplois. Ces entreprises représentent une grande part des solutions de la santé de demain et pourraient générer d'ici 2030 un chiffre d'affaires annuel de 40 milliards d'euros et 130.000 emplois supplémentaires...