France : 3.700 agences bancaires de moins en 10 ans

France : 3.700 agences bancaires de moins en 10 ans









Entre 2010 et fin 2020, 33 départements sur les 96 de France métropolitaine ont perdu entre 10% et 18% de leurs agences.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il est de plus en plus difficile de s'adresser à un conseiller bancaire en France... Quelque 3.700 agences ont été fermées depuis dix ans, d'après le pointage du cabinet de géomarketing Infostat Marketing - et révélé par le site MoneyVox. Leur nombre est passé de 41.800 en 2010 à 38.100 en 2020, et même à moins de 32.000 une fois retirées les agences postales, qui proposent moins de services aux particuliers...

Un constat relativisé par la Fédération bancaire française (FBF). Interrogé par MoneyVox, le lobby des banques estime que ce phénomène accompagne les changements d'habitude des consommateurs, qui gèrent de plus en plus leurs comptes sur internet.

La FBF estime par ailleurs que l'Hexagone est plutôt mieux lotie que ses voisins européens. "En France métropolitaine, on dénombre en 2019 près de 7 agences pour 100 kilomètres carrés, comme en 2009. Au sein de la zone euro, sur la même période, ce nombre baisse de 11 à 7 Allemagne, de 11 à 8 en Italie, et de 9 à 5 en Espagne", souligne la fédération...

Les départements pas tous à la même enseigne

Mais toutes les zones n'ont pas évolué de la même façon. Entre 2010 et fin 2020, 33 départements sur les 96 de France métropolitaine ont perdu entre 10% et 18% de leurs agences, d'après les données d'Infostat Marketing...

"Dans le détail, les fermetures d'agences sur 10 ans ont été particulièrement vives dans le Grand-Est et dans les Pays de la Loire. Dans ces zones, le départ des banques semble aller de pair avec un marasme économique, bien que la correspondance ne soit pas parfaite. Paris et la région lyonnaise s'avèrent aussi sujettes aux fermetures, alors même que ces territoires font partie des pôles les plus dynamiques de France", peut-on lire.

D'après les chiffres de la Fédération bancaire française, on compte en France 53,5 agences bancaires pour 100.000 habitants en moyenne. Selon son rapport pour 2020, 79% des Français se disent satisfaits de l'accessibilité des services de leur banque via les différents canaux...