France 2030 : Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques

Les sept premiers projets ont été sélectionnés pour un montant global d'aide d'environ 38 millions d'euros.

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier Runacher, ministre de la Transition énergétique et Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, aux côtés de Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement, en charge de France 2030, ont annoncé 7 lauréats de l'appel à projets "Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques".

Cet appel à projets de France 2030 s'inscrit dans l'objectif de produire, à l'horizon 2030, en France, 2 millions de véhicules zéro émission et de développer une "mobilité sobre", souveraine et résiliente. 3,6 milliards d'euros sont prévus à cet effet...

Les sept premiers projets ont été sélectionnés pour un montant global d'aide d'environ 38 millions d'euros. Les lauréats contribueront au déploiement de réseaux de bornes de recharge haute puissance (plus de 150 kW) sur le territoire national, permettant ainsi l'installation de 178 stations sur tout le territoire métropolitain...

Recharge rapide

Plus de 1.000 points de charge haute puissance ouverts au public seront ainsi financés dans les zones denses et les territoires, mettant à disposition des particuliers et des professionnels une offre accessible de recharge des véhicules en moins de 30 minutes. Ils contribueront ainsi à accélérer la transition vers des véhicules peu émetteurs, en ligne avec les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cet appel à projets, ouvert aux acteurs privés comme aux collectivités locales, est éligible au plan national de relance et de résilience (PNRR) qui s'inscrit plus globalement, au niveau européen, dans le plan de relance NextGenerationEU.

Pour mémoire, la prochaine vague de sélection est ouverte jusqu'au 15 juin 2023...

Le cahier des charges est accessible sur la plateforme de l'ADEME.

Pour les projets en ZNI (Corse, Outre-mer), le seuil minimal de dépenses est abaissé afin d'accroitre leur éligibilité.

LISTE DES LAURÉATS

Dream Energy : 35 stations de 170 PDC haute puissance, 6,8 ME

Electra : 46 stations de 320 PDC haute puissance, 8,4 ME

Allego : 17 stations de 138 points de charge haute puissance, 6,3 ME

SYDER SYDER : 9 stations de 72 PDC haute puissance, 1,7 ME

TotalEnergies : 20 stations de 144 points de charge haute puissance, 4,7 ME

FAST E-CITIES Engie Mobilités Electriques : 32 stations de 239 points de charge haute puissance, 6,6 ME

SOWATT SOWATT SOLUTIONS : 19 stations de 70 points de charge haute puissance, 4,2 ME

D'autres projets déjà déposés pourraient être sélectionnés prochainement, après leur instruction technique et financière...