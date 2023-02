FRANCE 2030 : Ouverture de plusieurs appels à projets en soutien à la filière forêt et bois

France 2030 fait de la filière forêt-bois un secteur stratégique !

(Boursier.com) — Dans le cadre de France 2030, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, ont annoncé avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, le lancement de plusieurs dispositifs de soutien à la filière forêt/bois.

Chantier de France Nation Verte, la forêt est au coeur de la transition écologique, notamment pour l'atteinte de la neutralité carbone en 2050... Aujourd'hui, elle est également menacée par le changement climatique. Renforcer la résilience des écosystèmes forestiers est donc une urgence environnementale, économique et sociale.

C'est pourquoi France 2030 fait de la filière forêt-bois un secteur stratégique pour projeter l'économie française dans une transition indispensable et atteindre les objectifs d'une économie décarbonée à horizon 2050, mais aussi pour regagner en souveraineté industrielle, comme le montrent la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et le programme national pour la forêt et le bois (PNFB), lancé par le Gouvernement. Pour y parvenir, il convient de valoriser la ressource forestière nationale et développer ses marchés aval (matériaux, industrie, énergie).

Une enveloppe de 500 millions d'euros

Avec France 2030, l'État s'engage à soutenir la filière forêt-bois grâce à une enveloppe de 500 millions d'euros pour permettre aux acteurs du secteur de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Pour y parvenir, plusieurs dispositifs sont ouverts, et sont référencés sur le site de l'ADEME, qui les opère pour le compte de l'Etat, avec une page dédiée aux acteurs de la filière :

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/forets-filieres-bois

L'appel à manifestation d'intérêt " Exploitation forestière et sylviculture performantes et résilientes " (AMI ESPR)

Acteurs clés de la mobilisation du bois forestier, les entreprises réalisant de l'exploitation forestière (entreprises de travaux forestiers, exploitants forestiers, coopératives) représentent un maillon essentiel de la filière forêt bois. Leur performance a un impact fort sur le niveau global de compétitivité et la robustesse de la filière dans son ensemble.

L'objectif de ce dispositif est de soutenir ces entreprises impliquées dans l'exploitation du bois en aidant leurs investissements dans des équipements performants et respectueux des sols, limitant la pénibilité et les risques d'accidents, tout en participant au financement du développement d'outils numériques collectifs et de matériels innovants.

Lancé dans le cadre de France 2030 et opéré par l'ADEME pour le compte de l'Etat, cet AMI s'articule autour de 2 volets :

structurer le maillon de l'exploitation forestière en accompagnant des démarches collectives innovantes ;

accompagner la modernisation des entreprises en soutenant leurs investissements dans des équipements performants d'un point de vue économique, social et environnemental.

Exemples à l'appui

Parmi les exemples de projets attendus : concernant le premier volet, accompagner le développement expérimental d'outils matériels ou immatériels innovants, par exemple des chenilles dont le matériau, la forme des tuiles et l'espacement entre les tuiles permettraient d'améliorer la diminution des impacts au sol, ou la mise en place d'un portail numérique collaboratif qui permettrait l'échange informatisé de données entre entreprises de travaux forestiers (ETF).

Concernant le volet 2, accompagner les ETF dans l'investissement dans des matériels comme les abatteuses, porteurs et débusqueurs moins lourds et avec une surface au sol maximisée, ou encore des matériels de débardage par câble aérien ou par traction animale.

Le dispositif " ESPR " est ouvert jusqu'au vendredi 8 septembre 2023 à 12h00.

Plusieurs relèves sont prévues :

- Vendredi 14 avril 2023 à 12h00 (heure de Paris)

- Vendredi 8 septembre 2023 à 12h00 (heure de Paris)