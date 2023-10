FRANCE 2030 / "IMAGERIE MEDICALE" : les premiers lauréats de l'appel à projets sont connus !

L'appel à projets "Imagerie médicale" est doté de 90 ME.

(Boursier.com) — Dans le cadre de France 2030, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, et Jean-Noël Barrot ministre délégué chargé du numérique, ont annoncé les quatre premiers lauréats de l'appel à projets "Imagerie médicale" doté de 90 ME.

Le secteur de l'imagerie est en pleine transformation du fait des mutations du système de santé : la diffusion des technologies numériques et l'essor d'une médecine personnalisée de précision remettent les technologies de diagnostic - dont l'imagerie médicale - au centre du parcours de soins.

Dans le cadre du volet santé de France 2030, "Innovation santé 2030", piloté par l'Agence innovation santé, et plus particulièrement de la stratégie d'accélération "Santé Numérique",la Direction générale des Entreprises (DGE) et la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) ont lancé début 2023 l'appel à projets consacré à l'imagerie médicale aide à la structuration d'une filière d'excellence de l'imagerie en France. L'objectif est de soutenir le développement de nouveaux équipements en imagerie médicale et de logiciels ou de plateformes innovantes qui enrichiront l'analyse des données collectées.

Les quatre projets lauréats de la première vague du dispositif représentent un investissement industriel de 16,1 ME, dont près de 10 ME d'aides publiques... Les projets retenus répondent à des impératifs de santé publique majeurs et concernent des technologies qui seront au coeur des décisions médicales...

Les quatre projets lauréats

Holodoppler

Consortium composé de :

Quantel Medical



CHN d'Ophtalmologie des 1520



Hopital Fondation Adolphe Rotschild)



ESPCI

Montant total du projet : 3,5 ME

3,5 ME Montant d'aide publique : 2,8 ME

2,8 ME Description du projet : développer un dispositif de mesure de Doppler optique par holographie numérique pour quantifier l'hémodynamique oculaire et améliorer le diagnostic et le suivi du glaucome et de l'hypertension. L'objectif est de développer un dispositif médical non invasif capable de mesurer quantitativement le flux sanguin oculaire avec une résolution temporelle et spatiale satisfaisante.

Heart Focus

Projet monopartenaire porté par Deski

Montant total du projet : 4 ME

4 ME Montant d'aide publique : 2 ME

2 ME Description du projet : développer de nouvelles briques logicielles et d'accélérer la commercialisation de leur dispositif logiciel de guidage de l'échographie cardiaque basé sur l'IA. L'objectif est d'aider les professionnels de santé à effectuer des examens d'échographie cardiaque pour répondre à la tension exercée par la hausse de la demande de soins.

Cervix

Consortium composé de :

Primaa



Medipath



AP-HP

Montant total du projet : 5 ME

5 ME Montant d'aide publique : 3 ME

3 ME Description du projet : développer des solutions d'IA d'aide au diagnostic capable de caractériser avec précision les lésions du col de l'utérus à destination des médecins anatomo-cytopathologistes.

VisioThyroid

Consortium composé de :

VitaDx



Medipath

Montant du projet : 3,6 ME

3,6 ME Montant d'aide publique : 2 ME

2 ME Description du projet : développer une solution d'IA d'aide au diagnostic du cancer de la thyroïde intégrant des algorithmes de traitement de l'image à destination des médecins anatomo-cytopathologistes. L'objectif est d'améliorer le taux de détection et de réduire le nombre de lobectomies et de thyroïdectomies réalisées à tort.

Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, a déclaré : Le secteur de l'imagerie est en pleine transformation et de nouvelles perspectives s'ouvrent grâce au numérique et à l'intelligence artificielle, qui font progresser la médecine personnalisée de précision. Les premiers projets soutenus seront déployés rapidement dans les hôpitaux pour le bénéfice des patients