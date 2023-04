"France 2030" : Bercy annonce le lancement de la "zone industrielle bas carbone" (ZIBAC) du Havre

"France 2030" consacre 5,6 MdsE pour la décarbonation des entreprises...

(Boursier.com) — Alors que la France a fixé le 8 novembre dernier un objectif de division par 2 des émissions industrielles françaises au cours de la prochaine décennie, la planification écologique est une nouvelle méthode indispensable, afin de mettre en cohérence les efforts de décarbonation demandés aux industriels et le déploiement sur les territoires des infrastructures, des technologies et organisations qui rendent possible cette décarbonation : hydrogène, capture de carbone, chaleur renouvelable, électricité bas carbone, écologie industrielle.

"France 2030" consacre 5,6 MdsE pour la décarbonation des entreprises. Plusieurs dispositifs de "France 2030" sont ouverts pour permettre d'accélérer les dynamiques lancées et atteindre les objectifs fixés pour mieux produire et mieux vivre (france2030.gouv.fr).

Cette démarche de planification nationale se décline concrètement sur toutes les grandes zones industrielles à travers l'appel à projets "Zones Industrielles Bas Carbone" (ZIBAC) dans le cadre de France 2030. Avec à ce dispositif, l'Etat soutient la conception et le déploiement des réseaux qui constitueront l'épine dorsale de l'industrie bas carbone de demain : réseaux électriques renforcés, réseaux de chaleur, hubs de distribution d'hydrogène, carboducs pour capter et transporter le CO2 émis par les industriels...

Pour rappel, les ZIBAC ont vocation à constituer des territoires pionniers de la décarbonation de l'industrie française ainsi que des territoires industriels " clé en main " pour les entreprises désireuses d'investir dans la transition écologique, afin d'en faire un levier majeur de réindustrialisation verte. Elles sont ainsi au coeur de l'ambition du projet de loi Industrie Verte, porté par les Ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure, qui vise à simplifier les implantations industrielles de l'industrie décarbonée, et à soutenir la production bas carbone.

Le 16 janvier dernier, le ministre Roland Lescure avait annoncé les deux premières lauréates de l'appel à projets ZIBAC : les zones industrialo-portuaires de Dunkerque (59) et de Fos-sur-Mer (13).

Le ministre annonce ce jour que la zone industrialo-portuaire du Havre est lauréate de l'appel à projets " Zones Industrielles Bas Carbone " dans le cadre de France 2030.

L'Etat, aux côtés des entreprises, de HAROPA et des collectivités locales, soutiendra financièrement le déploiement accéléré des technologies, infrastructures et réseaux nécessaires à la décarbonation de la zone à hauteur de 7,4 millions d'euros pour une première phase d'études de 15 millions d'euros visant à définir la trajectoire de décarbonation. Cette phase sera suivie d'une phase d'études d'ingénierie pour le déploiement qui sera également soutenue par l'Etat...

Ces études financeront notamment l'ingénierie d'un réseau complet de capture de carbone sur les grands sites industriels de l'axe Seine, et d'un terminal de liquéfaction permettant d'emporter ces émissions vers les sites de stockage géologiques prévus en Mer du Nord dans des gisements de gaz déplétés...