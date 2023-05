"France 2030" : 16 nouveaux programmes d'excellence soutenus pour accélérer la recherche et l'innovation en santé

Ces investissements visent à attirer et fidéliser des chercheurs de très haut niveau sur le territoire...

(Boursier.com) — La recherche, qu'elle soit fondamentale, translationnelle ou clinique, est la première étape pour permettre aux innovations en santé d'émerger et de bénéficier aux patients et au système de soins. Emmanuel Macron vient ainsi d'annoncer 4 nouveaux bioclusters, 12 nouveaux instituts hospitalo-universitaires et différentes infrastructures de recherche, qui vont recevoir un soutien financier de la part de l'Etat pour accélérer la recherche et l'innovation en santé. Ils viennent compléter les 7 programmes de recherche, le premier biocluster déjà lancés, et les 7 IHU en exercice.

A cette occasion, un nouvel appel à projet pour créer des chaires d'excellence et ainsi attirer et fidéliser en France des chercheurs de très haut niveau est également lancé.

Programme à suivre

A l'Institut Curie de Saint-Cloud le 16 mai, le Président de la République a donc annoncé de nouveaux investissements majeurs pour renforcer la recherche en santé en France et accélérer le passage de la recherche au soin... Ces investissements visent à attirer et fidéliser des chercheurs de très haut niveau sur le territoire, à mettre à disposition des équipes de recherche les meilleures technologies et méthodologies et d'assurer un continuum de la découverte à l'industrialisation et à l'application au bénéfice du patient.

Ce sont donc 4 nouveaux bioclusters et 12 nouveaux IHU qui sont créés sur l'ensemble du territoire. Ces pôles d'excellence permettront, en rassemblant chercheurs, cliniciens, investisseurs et industriels de développer ensemble des traitements et solutions innovantes qui permettront demain des avancées importantes pour les patients dans de nombreux domaines : neurosciences, immunologie, infectiologie, thérapies géniques, maladies vasculaires, troubles du neuro-développement de l'enfant, cancers, onco-hématologie, maladies respiratoires, troubles de l'audition, sepsis, pathologies hépatiques...

De plus, les investissements consacrés au renforcement des infrastructures de recherche en biologie-santé vont être amplifiés à hauteur de 100 millions d'euros. Ces infrastructures sont indispensables aux équipes de recherche françaises par le soutien méthodologique et technologique qu'elles leurs apportent par exemple sur la génomique, le phénotypage, la bioproduction de médicaments innovants, l'étude d'agents hautement pathogènes, etc...

Appel à projet

Enfin, un appel à projet sera lancé dans quelques jours pour offrir à des équipes de chercheurs de premier plan et de toutes origines des financements conséquents sur une durée de 5 ans pour qu'ils mènent leurs programmes de recherche en France. Cet AAP Chaire d'excellence veut attirer en France des chercheurs exerçant à l'étranger et donner la possibilité aux meilleurs chercheurs de créer en France des équipes compétitives au plus haut niveau international.

La recherche biomédicale est un axe important du plan Innovation santé 2030, le volet santé de "France 2030" : sur les 7,5 MdsE attribués à ce plan, plus d'un milliard sera consacré à la recherche et d'autres programmes d'excellence seront lancés prochainement.

Consolider le leadership français

Pour structurer la recherche et créer ou consolider le leadership français, sept programmes de recherche sont actuellement à l'oeuvre, dont deux programmes exploratoires. Ils sont portés par l'INSERM, l'INRIA, le CEA, le CNRS, le CIRAD, l'IRD, l'Université de Strasbourg, l'Université Paris Sciences et Lettres, et l'Université Côte d'Azur.

L'ensemble de ces programmes d'excellence seront suivis et accompagnés par l'Agence de l'innovation en santé qui pilote le plan Innovation santé 2030, le volet santé de France 2030, au sein du Secrétariat général pour l'investissement, et en lien avec les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Santé et de la Prévention, et de l'Industrie. Ces programmes sont opérés pour le compte de l'Etat par l'Agence nationale de la Recherche...