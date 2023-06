Frais de port sur les livres : Amazon saisit le Conseil d'Etat

Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, dénonce une mesure qui "va porter un coup sévère au budget des Français et limiter leur accès aux livres à un moment où le pouvoir d'achat est une de leurs préoccupations premières".

(Boursier.com) — A compter du 7 octobre prochain, les frais de port sur les livres passeront à 3 euros pour toutes les commandes inférieures à 35 euros. S'opposant catégoriquement à cette mesure destinée à augmenter les frais de port sur les livres et à soutenir les libraires en France, le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé ce mardi qu'il attaquait devant le Conseil d'Etat, dénonçant l'impact financier sur les consommateurs français.

"Cette mesure soulève de nombreuses interrogations qui ont notamment été relayées par la Commission européenne. Elle va pénaliser les lecteurs, les auteurs et la lecture en général et nous appelons à faire valoir le droit dans l'intérêt des consommateurs. Cette mesure va porter un coup sévère au budget des Français et limiter leur accès aux livres à un moment où le pouvoir d'achat est une de leurs préoccupations premières", a regretté Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, cité dans un communiqué.

"L'offre en ligne et celle des libraires sont en réalité complémentaires : près d'un livre sur deux vendu par Amazon est expédié vers des petites villes et campagnes, c'est-à-dire vers des territoires souvent dépourvus de librairies", a-t-il également souligné.

"Des fortes réserves émises par la Commission européenne"

Amazon France invoque les "fortes réserves émises par la Commission européenne, qui pointe dans son avis circonstancié de multiples entorses au droit et à l'intérêt des consommateurs", rappelant que Bruxelles a notamment dénoncé "une dérogation non justifiée à la législation applicable, l'absence de démonstration de l'adéquation et de la proportionnalité de la mesure proposée, ainsi que le fait qu'aucune option alternative n'ait été évaluée".

"Pour soutenir un réseau dense de librairies, des alternatives existent en effet qui ne pénaliseraient ni la lecture, ni le pouvoir d'achat des Français - par exemple la mise en place d'un tarif postal dédié, qui existe déjà pour les expéditions de livres vers l'étranger. Envoyer un livre de 500 grammes à Londres coûte ainsi 1,53 euro, alors que l'envoyer à une adresse française coûte quatre fois plus cher, à savoir 6 euros pour une Lettre Verte", pointe le géant du commerce en ligne.

Encourager les acheteurs à se rendre dans les librairies

Le nouveau seuil de 3 euros s'appliquera seulement pour les commandes de moins de 35 euros. Au-delà de ce montant, le tarif minimum restera à 0,01 euro. Ce nouveau tarif a été entériné par un arrêté, signé par la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, et publié au Journal officiel début avril.

Avec cette hausse des frais de port sur les livres, le gouvernement souhaite pouvoir appliquer la loi du 30 décembre 2021 sur "l'économie du livre", qui visait à encourager les acheteurs à se rendre dans les librairies physiques afin d'éviter les frais de port.